Эксперт объяснил решение Зеленского отозвать посла из Грузии «эмоциональным фоном»

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать посла из Грузии «на эмоциональном фоне», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия делает максимально возможное для выражения твердой, последовательной солидарности Украине. Парламент одним из первых в мире принял проукраинскую резолюцию, мы отправили гуманитарную помощь, оставили посла в Киеве во время войны, правительство помогает находящимся здесь украинцам. Наш постпред в ООН Каха Имнадзе замечательно выступил в Нью-Йорке», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

При этом, по его словам, заявления премьер-министра Грузии о неприсоединении к санкциям было «осторожным, исходило из интересов Грузии, но могло прозвучать несколько недипломатично».

«Что касается отправки на Украину самолета с грузинскими добровольцами, то это могло стать провокацией против Грузии. Надо понять, кто занимался этим вопросом, не те ли люди, которых назначал на посты на Украине бывший президент Михаил Саакашвили, – задался вопросом Петрэ Мамрадзе. – Наши добровольцы давно там, сражаются годами, они уезжали без всякого пиара. А тут бы сразу прозвучало, что вот Грузия посылает бойцов. Этого допустить было нельзя».

Эксперт сказал, что «после военно-политической авантюры Саакашвили 2008 года российские танки находятся в нескольких десятках километров от Тбилиси, Россия имеет мощные военные базы в Абхазии и Цхинвальском регионе».

«Любое неверное движение может дорого стоить правительству Грузии. Наше государство и наш народ делают максимум для Украины, не пересекая красных линий. Да, премьер Ираклий Гарибашвили не мастер дипломатического языка, но он понимает, что дорого может обойтись Грузии. Я желаю украинскому послу скорее вернуться в Тбилиси», – сказал эксперт.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил об отзыве послов Украины из Грузии и Киргизии.

Газета ВЗГЛЯД, объясняя отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы, отмечала, что пример Украины приводит Грузию в чувство.