Премьер Грузии объяснил причины отказа от санкций против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник в очередной раз выразил поддержку Украине и при этом объяснил, почему его страна решила не вводить санкции против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сообщил, что за последние годы Грузия вывезла в Россию продукцию сельского хозяйства на 2 млрд долларов, еще на 3 млрд долларов – продукцию других сфер, продала в Россию вино на 850 млн долларов, приняла 5 млн туристов из России, получив от этого 3 млрд долларов.

Также он напомнил, что в России находится миллион соотечественников, которые перечисляют домой в Грузию в среднем 500 млн долларов в год.

Таким образом, твердо поддерживая Украину во всех международных организациях, Грузи исходит из своих национальных интересов, отметил Ираклий Гарибашвили.

Он сказал, что «радикальная оппозиция в Грузии в реальности рада войне на Украине и хочет повторить в Грузии беду 2008 года».

«Происходящее на Украине абсолютно неприемлемо. Солидарны с Украиной. Вторжение в Украину и ведение там военных действий противоречит принципам международного права», – заявил он.

Ираклий Гарибашвили отметил, что в понедельник на Украину Грузия отправила через Польшу 100 тонн гуманитарного груза.

Премьер сказал о безвозмездной помощи застрявшим в стране украинцам.

«Не дадим грузинским радикалам и маргиналам дестабилизировать ситуацию. Верю, что международное сообщество завершит войну, трагедию. что стороны договорятся», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Газета ВЗГЛЯД, объясняя отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы, отмечала, что пример Украины приводит Грузию в чувство.