Трамп отменил налог на дизель

Трамп отменил федеральный налог на дизельное топливо из-за кризиса в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американским властям пришлось отказаться от федерального налога на дизельное топливо на фоне кризиса. Глава государства прямо на сцене во время митинга в штате Небраска подписал указ, разрешающий широкую продажу красного дизеля, передает РИА «Новости».

«Я объявляю о беспрецедентном шаге, направленном на снижение цен», – заявил Трамп.

Американский лидер объяснил, что красное дизельное топливо ранее было разрешено использовать только для сельскохозяйственной, строительной и специальной техники. Краситель добавлялся исключительно для контроля при проверках на дорогах. Отмена налога позволит водителям большегрузных машин экономить до 100 долларов на одной заправке, что в перспективе приведет к снижению цен на продукты.

Накануне Трамп возложил ответственность за кризис с топливом и нехватку нефтеперерабатывающих мощностей на власти Украины и руководство штата Калифорния. По его словам, атаки украинских войск причиняют ущерб и усугубляют ситуацию на фоне закрывающихся в США заводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

В субботу американский лидер отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива. В пятницу он сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.