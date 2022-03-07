Эксперты: У наемников на Украине нет права на статус военнопленного

У наемников, в соответствии с международными нормами, нет права на статус военнопленного, поэтому российские ВС могут в ходе операции на Украине уничтожать их.

«Российские вооруженные силы в ходе операции имеют полное право на их уничтожение на месте, как экстремистов, к положению которых эти «добровольцы» ближе всего по утвержденным ООН правовым нормам. Тем более, что методы, применяемые такими наемниками, как уже известно, мало отличаются от террористических: их стратегия – размещать военную технику в жилых кварталах и рядом с больницами и школами», – передает РАПСИ.

Обеспокоенность в этой связи выказал президент России Владимир Путин. Во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем он подчеркнул, что в последние дни среди националистов на Украине заметили джихадистов, у которых есть опыт боев в Сирии.

«Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», – сказал глава государства.

Военные эксперты отмечают, что такого рода наемники обычно используются не в ходе прямых боестолкновений, а устраивают засады, нападают на колонны, совершают диверсии, в том числе на важных объектах инфраструктуры страны.

«В этой ситуации важно понимать, что само пересечение границы другого государства (в данном случае – Украины) во время боевых действий с намерением поучаствовать в них выводит наемника из-под защиты всех международных и национальных законов. Он подлежит уничтожению, а все государства, подписавшие соответствующую Международную конвенцию (в их числе есть и Украина), обязаны всячески способствовать этому. Иначе, нарушившее это правило, государство может быть признано пособником террористов», – поясняет РАПСИ.

Напомним, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «те иностранные профессиональные военные, которые прибывают и намерены прибывать в зону спецоперации для укрепления украинской армии – «это люди, которые хотят заниматься террором, убивать и иметь на это полную индульгенцию».

«С ними не стоит даже вступать в какие-либо переговоры», – уверен собеседник. Иностранные наемники, в случае их прибытия на Украину во время спецоперации наших войск, должны уничтожаться Вооруженными силами России «как только пересекут границу между странами НАТО и Украиной», подчеркнул Коротченко.