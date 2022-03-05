Кадыров призвал Зеленского передать власть Януковичу

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.

«Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся», – написал Кадыров в своем Telegram-канале, обращаясь к Зеленскому.

Кроме того, он отметил, что Зеленский сбежал с Украины, «да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел».

«Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре. Хотя и как актер вы особым талантом не отличились», – подчеркнул глава Чечни.

Он также добавил, что у Зеленского еще есть время вернуться в Киев, «принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы».

Напомним, в Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу.

В своем последнем видеобращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведения эвакуационных мероприятий для мирных жителей можно будет судить о дальнейших переговорах с Россией.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим с просьбой вступить в борьбу с националистическими батальонами, и назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом.

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