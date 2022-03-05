Армянские коммунисты поддержали спецоперацию России на Украине

В Ереване в пятницу прошла акция в поддержку российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в ней участвовали представители Коммунистической партии Армении (КПА) и их единомышленники.

Акция прошла перед зданием посольства России в армянской столице. Лидер КПА Ерджаник Казарян отметил, что армянские коммунисты полностью поддерживают спецоперацию, которую начала Россия на Украине, так как она направлена против фашизма и национализма, сообщает Eadaily.com.

«В 2014 году при поддержке США и ЕС к власти на Украине пришли фашистские и нацистские силы. С тех пор в стране проводится политика отчуждения прав русскоязычного населения. России не оставалось ничего, как поддержать народ (Донбасса) в его желании самоопределения», – сказал глава партии Ерджаник Казарян.

Установившийся на Украине режим убивал мирных граждан, жителей Донбасса, добавил он.

По его словам, компартия выражает поддержку действиям России, «которой нечего делить с Украиной и ее народом». Целью же спецоперации является «искоренение фашизма и национализма» в этой стране, говорит Казарян.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.