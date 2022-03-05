Эксперт: Российские рекламодатели ушли из Instagram из-за «мутного потока фейков»

«Ситуация с блокировкой Facebook и замедлением других площадок родилась не на пустом месте. Мы годами говорили об их «приземлении», но диалог зашел в тупик», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее Роскомнадзор ограничил работу соцсети Facebook в России и заблокировал ряд сайтов, включая зарубежные.

«Тот массив фейков якобы рекламной продукции, который захлестывал эти площадки, был далеко не случайным. Это не ошибка управления и не субъективный взгляд, а направленная против России и ее жителей акция в рамках информационной войны», – заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Блокировка – это последняя мера, к которой мы прибегаем, – продолжил собеседник, – и довольно неохотно. Мы всегда говорили и в Общественной палате, и в Думе, что у нас нет задачи создать трудности для пользователей соцсетей, привести к блокировке и так далее. Задача только одна – обеспечить исполнение законов России в полном объеме, чтобы не появлялся противоправный контент в интернете».

Парламентарий также обратил внимание, что после мер Роскомнадзора корпорация Meta (которая владеет Facebook и Instagram) «решила вообще отказаться от контекстной рекламы в России просто потому, что блокировка FB несколько привела в чувство топ-менеджмент компании». «И руководство Meta действительно предпринимает попытку сохранить Instagram на российском рынке», – считает депутат.

«Вероятно, они оценили ситуацию и отказались от рекламы, чтобы сохранить этот ресурс для российского рынка в будущем. Ведь сегодня все, что происходит на этих площадках по части рекламы, по сути, рекламой не является. Такие площадки – инструменты информационной борьбы, коммерческая составляющая в рекламе стремится к нулю. Соответственно, закрывая рекламу, руководители Meta теряют деньги от российского рекламодателя, но идут на это ради дальнейшего существования», – пояснил он.

«Тут понятна и позиция наших рекламодателей, почти все из них ушли из Instagram и Facebook. Никому в коммерческом секторе не хочется за деньги ставить свою рекламу, которая потонет в мутном потоке фейков и сообщений экстремистского толка», – добавил парламентарий.

«Если статистика по отказу наших рекламодателей верна, то в большинстве случаев маркетинговые службы понимают: «Рекламировать товары и услуги на фоне информационной атаки либо бессмысленно, либо приведет к негативным последствиям». Поэтому наши рекламодатели будут выбирать другие площадки, а пользователи останутся на прежних», – спрогнозировал Кирьянов.

В заключение Кирьянов подчеркнул: «У Роскомнадзора нет задачи как-то цензурировать контент в интернете, что-то закрывать. Задача – обеспечить соблюдение российского законодательства на онлайн-площадках».

В субботу социальная сеть Instagram приостановила продажу контекстной онлайн-рекламы в России вслед за своей головной компанией Meta (Facebook). Решение было принято на фоне российской военной операции на Украине, пишет «Коммерсант».

Накануне Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией.

Также в пятницу стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о спецоперации Вооруженных сил России на Украине. Почему это решение можно назвать грамотным, газете ВЗГЛЯД пояснил глава Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В четверг, еще до блокировки Facebook, заместитель гендиректора агентства LabelUp, эксперт IAB Russia Юлия Долгова заявила в разговоре с РБК, что около 99% крупных брендов, входящих в топ-100 рекламодателей на российском рынке, отказались от любых коммерческих публикаций в соцсетях на ближайшее время. Источники РБК полагают, что решение мотивировано прежде всего работой Роскомнадзора по замедлению работы указанных площадок – размещать рекламу, которая просто не загружается у пользователей, брендам невыгодно.

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