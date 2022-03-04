Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы в России

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4 марта, пятница | Последнее обновление — 07:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС
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Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям.
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Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
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В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы в России
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Американская компания Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории, сообщили в корпорации Alphabet.
«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу [сервиса контекстной рекламы] Google Ads», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение компании. По данным агентства, речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google прекратить распространять на территории России фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил на Украине.
Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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США вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине
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США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.
«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.
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Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
США объявили о праве на перехват российских самолетов в небе над своей страной
Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.
В таком случае экипажи самолетов будут задерживать, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей страны.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России из-за спецоперации на Украине.
Президент США Джо Байден заявил, что власти страны закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов.
Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов
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США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, заявил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе.
«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
«Уведомление будет касаться всех самолетов – сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией. Это включает и чартерные рейсы», – говорится в сообщении.
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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы»
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», – написал Венедиктов в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
«Бургер Кинг» решил не уходить из России
Американская компания Burger King Corporation, владелец «Бургер Кинг» в России, не собирается уходить из России, заявили в ее пресс-службе.
«Бургер Кинг» все еще рассматривает Россию как один из стратегических рынков, заявили в компании РИА «Новости».
Ранее о приостановке показов фильмов на территории России заявили американская компания The Walt Disney Company и студия Warner Bros, а также компания Sony.
До этого американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию.
Байден заявил, что Россия изначально планировала операцию на Украине
Президент США Джо Байден утверждает, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине.
«Война [президента России Владимира] Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы», – цитирует его ТАСС.
Это мнение президента излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны». Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила пресс-служба Белого дома.
«Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают. Поэтому был создан альянс НАТО – для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны», – убежден Байден.
По его словам, «Соединенные Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пентагон объяснил невозможность введения бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В Белом доме рассказали, чем бы обернулось введение бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной обернулось прямым столкновением, а это бы означало начало войны с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать», – сказала Псаки в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Ранее об этом же говорил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
США ввели санкции против российских бизнесменов
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Соединенные Штаты вводят санкции против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как следует из заявления пресс-службы Белого дома, помимо пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в список включены Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. В ряде случаев рестрикции затрагивают супруг и детей вошедших в список лиц, а также их компании или иное имущество, передает ТАСС.
«Госдепартамент объявляет о новой политике визовых ограничений <…> в отношении некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – отмечается в документе. «В рамках первоначального шага <…> мы предприняли действия по введению визовых ограничений против 19 олигархов и 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – указывается в тексте.
В Белом доме полагают, что «США и власти стран по всему миру будут пытаться выявить и заморозить активы российской элиты и членов их семей». «Министерство финансов США при необходимости предоставит сведения финансовой разведки и иные улики Минюсту США для содействия уголовному преследованию и конфискации активов», – отмечается в документе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.
В среду США ввели санкции против 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил. В тот же день Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Кроме того, глава МИД Австрии Александер Шалленберг объявил, что Евросоюз начал разрабатывать четвертый пакет санкций против России.
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В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
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Американские СМИ сообщили об уходе яхт российских бизнесменов
Миллиардеры из России якобы начали уводить свои яхты, чтобы избежать их изъятия из-за подготовки новых санкций США и их союзников, сообщают американские телеканалы.
Минимум четыре крупных яхты, которые якобы принадлежат ведущим российским миллиардерам, сейчас выдвигаются в направлении Мальдив или Черногории, заявил телеканал CNBC со ссылкой на мониторинговый ресурс Marine Traffic, передает РИА «Новости».
Одна яхта может прибыть в Черногорию из Барселоны в скором времени. На Мальдивы же ожидается прибытие яхт сразу трех бизнесменов.
Во вторник член палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден предложил позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.
До этого Евросоюз вводил санкции против главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
Республиканцы в США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России
Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании Роснефть, Газпром и телеканал RT, из-за событий на Украине.
Согласно заявлению, обнародованному на сайте одного из авторов данной инициативы – сенатора от штата Флорида Марка Рубио – законопроект получил название HEROIAM SLAVA в честь «культового украинского лозунга и символа национального сопротивления», сообщает РИА «Новости».
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«Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как Роснефть, Газпром, Росатом, Аэрофлот и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия (президента России) Владимира Путина на военном направлении», – говорится в заявлении.
Как прокомментировал сам Рубио, «ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу».
Напомним, США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий.
Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России
Кремль ведет «наступление на свободу СМИ и правду» в России, а «сокрытие правды» усиливается, следует из заявления госдепартамента США.
«Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит заявление РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) является «необоснованным».
Напомним Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Байден заявил о попытках связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
«Не напрямую, да», – приводит слова главы страны РИА «Новости».
Также он отметил, что вопрос о возможном принятии Украины в НАТО должен решать сам альянс и Киев. Комментируя специальную операцию России на Украине, Байден утверждал, что в ходе нее намеренно наносятся удары по жилым районам.
Президент США заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается.
«Никакие возможности не сняты с повестки», – сказал Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Американский лидер добавил, что в сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине.
«Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное», – сказал Байден журналистам.
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МИД опроверг сообщения о высылке посла США из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о высылке американского посла, заявила, что российская сторона только вырабатывает ответ.
Отвечая на вопрос РИА «Новости» о публикации телеканала «Аль-Джазира», который указывал, что якобы «Россия заявила, что высылает посла США» в ответ «на депортацию российских дипломатов», Захарова сообщила журналистам, что «мы пока только вырабатываем ответные меры».
Посольство США также назвало слухами сообщения ряда СМИ о том, что посол Джон Салливан был выслан из России.
«В слухах нет правды», – сказал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
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