Эксперт: Желание целых народов стать частью России говорит о ее реальной силе

В условиях, когда разрушены нормы международного права и малые народы не могут отстоять свою идентичность, только Россия представляет из себя реальную силу, способную защитить их он агрессии неонацистов. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Владимир Зорин, комментируя заявления Цхинвала, Донецка и Луганска о желании войти в состав России.

«От лидеров Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик прозвучали очень важные заявления о желании войти в состав России. Не думаю, что кто-то из них специально между собой обсуждал эту тему. Мне кажется, это такое естественное движение, связанное с пониманием исторического момента: заявления говорят о том, что все больше народов видят в России реальную и единственную силу, способную защитить от преступлений националистов, от агрессии поддерживающих их стран», – считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов заявил накануне о том, что в ближайшее время республика предпримет необходимые юридические шаги для присоединения к своему северному соседу. «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться», – пообещал он. Глава РЮО назвал желание стать частью России «вытекающим из истории осетин, которые после появления лозунга «Грузия для грузин» особо остро ощутили тягу к России, к воссоединению со своими братьями в Северной Осетии».

Позднее в Цхинвале сообщили, что референдум о вхождении в состав России пройдет вскоре после президентских выборов, намеченных на 10 апреля. Зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий предположил, что референдум состоится в мае-июне.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что вопрос о вхождении в состав России будет рассмотрен после «освобождения всей территории» ДНР. В конце прошлой недели и глава соседней ЛНР Леонид Пасечник не исключил проведения референдума о вхождении его республики в состав России.

«У меня нет никаких сомнений, что проведение подобного референдума – это желание осетинского народа оказаться под защитой России, это осознанный исторический выбор. Он связан с пониманием возможностей, необходимых для сохранения своей культуры и идентичности в многонациональной семье народов России, – убежден Зорин. – Все это вызывает чувство оптимизма, потому что еще раз убеждает: несмотря ни на какие информационные атаки, на ложь, которую льют на Россию, народы мира знают, кто остается подлинным защитником их свободы и суверенитета». Зорин напомнил, что недавно Южная Осетия направила отряд добровольцев на помощь Донбассу, и провожал его лично Бибилов. В сегодняшней ситуации Украина – это только инструмент, а Европа и коллективный Запад все больше склоняются к решению вопросов «только с позиции силы, попрания суверенитета небольших государств», посетовал член ОП.

«Ситуация в мире развивается таким образом, что порушены все нормы международного права, а понятие справедливости становится пустым звуком. Когда власти разных стран в решении всех вопросов полагаются только на силу, на двойные стандарты, обычные люди начинают ощущать свою незащищенность. И тогда они понимают, что нет твердых гарантий и уважения независимости», – пояснил собеседник.

Для многих народов уже не осталось гарантий сохранить свой родной язык, традиции и культуру, добавляет член ОП. «Все последние события свидетельствуют о том, что только Россия остается настоящей защитницей свободы, правды, традиционных ценностей, а самое главное – она готова постоять за эти идеалы. Такой образ исторически закрепился за нашей страной, а сейчас он усиливается. Это закономерный результат последовательной политики, направленной на борьбу с международным неонацизмом», – подчеркнул член ОП.

Зорин добавил, что планирует сам вскоре приехать в Цхинвал, поскольку он включен в состав делегации, которая приглашена в республику для наблюдения за выборами главы государства, намеченными на 10 апреля.