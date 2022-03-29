Индия возобновила выдачу туристам из России пятилетних электронных виз

Правительство Индии с 16 марта перезапустило визовую систему, действие которой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Так, была возобновлена выдача пятилетних электронных туристических виз. E-visa на 5 лет выдается гражданам 156 стран, включая граждан России. Также восстановлена и долгосрочная 10-летняя виза, однако она будет оформляться только для граждан США и Японии, сообщается на сайте ассоциации туроператоров.

Уточняется, что с указанными типами виз россияне могут прибывать в Дели, Мумбаи, Гоа и еще в 25 пунктов назначения, в которых есть международных аэропорты. Также в списке пять морских портов, включая порты Мумбаи и Гоа.

Как сообщили в туроператорской компании China Travel, пятилетние туристические визы уже оформляются Посольством Индии в Москве. Как правило, срок их оформления составляет три-пять рабочих дней.

Таким образом, туроператоры оказывают визовую поддержку в вопросе оформления туристических виз в Индию. Оформление туристической электронной визы в Индию «под ключ» обойдется в компании China Travel в 125 долларов. При этом туроператор поможет с оформлением электронной бизнес-визы в Индию на один год (140 долларов) и бронированием авиабилетов в Индию.

Эксперты рекомендуют долгосрочные мультивизы в Индию тем, кто зимует или удаленно работает в Индии, например, в штате Гоа.

Кроме того, пятилетняя виза подойдет тем, кто часто путешествует в Индию по личным делам или по вопросам, связанным с бизнесом. Это могут быть байеры, которые занимаются закупкой различных товаров, предприниматели, посещающие выставки с целью поиска новых деловых партнеров. Пригодится пятилетняя виза и тем, кто организует в Индию специальные поездки – йога-туры, аюрведа и т.д.

Напомним, Индия осталась страной, которая не ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. Индия на правах временного члена Совбеза ООН не поддержала резолюцию с осуждением российской спецоперации на Украине – так же поступили и представители Китая и ОАЭ.

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