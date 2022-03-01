Какие страны не ввели санкции против России?

К санкционной кампании, которую Запад объявил против России, не присоединился Китай, который «выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве». Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил: «Никаких санкций или осуждения президента Путина», и подчеркнул, что его страна не будет голосовать за антироссийские резолюции в ООН.

Индия на правах временного члена Совбеза ООН, не поддержала резолюцию с осуждением российской спецоперации на Украине – так же поступили и представители Китая и ОАЭ, отмечает Financial Times. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к дипломатическому разрешению украинского кризиса с привлечением ООН.

Таким образом, очевидно, что партнеры Москвы по группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) воздержатся от введения санкций. Напомним, что страны БРИКС объединяют 43% населения планеты, и включают в себя страны с 1-й – Китай, и 3-ей – Индия, экономиками мира по валовому внутреннему продукту и паритету покупательной способности.

Турция не планирует вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога, заявил во вторник представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В этот же день от присоединения к санкциям отказалась Мексика – крупнейшая испаноязычная страна Латанской Америки, 12-я экономика мира по оценке Всемирного банка.

Чуть ранее и Аргентина также исключила введение антироссийских мер, и проигнорировала возмущение украинского посла в Буэнос-Айресе. Напомним, что аргентинский президент Альберто Фернандес в начале февраля нанес визит в Москву и встречался с Путиным – так же как и его бразильский коллега Болсонару.

На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

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В Латинской Америке ожидаемо поддержали Россию традиционные партнеры – Куба, Венесуэла и Никарагуа. На Ближнем Востоке Москва заручилась поддержкой Сирии, против осуждения России выступили Египет, и, как было сказано выше, ОАЭ.

На постсоветском пространстве дружественную России позицию заняли в первую очередь, страны ОДКБ: Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Киргизия. Киргизский президент Садыр Жапаров назвал признание ДНР и ЛНР суверенным правом России и поддержал спецоперацию на Украине. От антироссийских ограничений отказались Азербайджан и Молдавия.

Но неожиданнее всего оказалась позиция Грузии, отказавшейся ввести санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский объявил об одновременном отзыве послов Украины из Грузии и Киргизии из-за позиции этих стран по санкциям.

В Европе однозначно против введения антироссийских ограничений высказались две балканские страны, не входящие в ЕС – Сербия и Босния и Герцеговина (в силу позиции боснийских сербов). Двойственную позицию заняла Венгрия – премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет блокировать санкции ЕС против России. При этом Орбан подчеркнул – Венгрия не будет поставлять оружие на Украину, и не допустит транзита вооружений в эту страну через свою территорию.

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