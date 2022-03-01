Какие страны не ввели санкции против России?

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1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 23:01  |  vz.ru
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Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
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Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова кадр из видео
Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Пять мифов о военной операции на Украине

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
В головах многих граждан по обе стороны российско-украинской границы царит полное непонимание происходящего и панические настроения. Подробности...
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Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
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Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированному эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...
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Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Какие страны не ввели санкции против России?

    		    1 марта 2022, 22:35
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Ростислав Зубков

    К санкционной кампании, которую Запад объявил против России, не присоединился Китай, который «выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве». Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил: «Никаких санкций или осуждения президента Путина», и подчеркнул, что его страна не будет голосовать за антироссийские резолюции в ООН.

    Индия на правах временного члена Совбеза ООН, не поддержала резолюцию с осуждением российской спецоперации на Украине – так же поступили и представители Китая и ОАЭ, отмечает Financial Times. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к дипломатическому разрешению украинского кризиса с привлечением ООН.

    Таким образом, очевидно, что партнеры Москвы по группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) воздержатся от введения санкций. Напомним, что страны БРИКС объединяют 43% населения планеты, и включают в себя страны с 1-й  – Китай, и 3-ей – Индия, экономиками мира по валовому внутреннему продукту и паритету покупательной способности.

    Турция не планирует вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога, заявил во вторник представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

    В этот же день от присоединения к санкциям отказалась Мексика – крупнейшая испаноязычная страна Латанской Америки, 12-я экономика мира по оценке Всемирного банка.

    Чуть ранее и Аргентина также исключила введение антироссийских мер,  и проигнорировала возмущение украинского посла в Буэнос-Айресе. Напомним, что аргентинский президент Альберто Фернандес в начале февраля нанес визит в Москву и встречался с Путиным – так же как и его бразильский коллега Болсонару.

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  6 комментариев

    В Латинской Америке ожидаемо поддержали Россию традиционные партнеры – Куба, Венесуэла и Никарагуа.  На Ближнем Востоке Москва заручилась поддержкой Сирии, против осуждения России выступили Египет, и, как было сказано выше, ОАЭ.

    На постсоветском пространстве дружественную России позицию заняли в первую очередь, страны ОДКБ: Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Армения, Киргизия. Киргизский президент Садыр Жапаров назвал признание ДНР и ЛНР суверенным правом России и поддержал спецоперацию на Украине. От антироссийских ограничений отказались Азербайджан и Молдавия.

    Но неожиданнее всего оказалась позиция Грузии, отказавшейся ввести санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский объявил об одновременном отзыве послов Украины из Грузии и Киргизии из-за позиции этих стран по санкциям.

    В Европе однозначно против введения антироссийских ограничений высказались две балканские страны, не входящие в ЕС – Сербия и Босния и Герцеговина (в силу позиции боснийских сербов). Двойственную позицию заняла Венгрия – премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет блокировать санкции ЕС против России. При этом Орбан подчеркнул – Венгрия не будет поставлять оружие на Украину, и не допустит транзита вооружений в эту страну через свою территорию.

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