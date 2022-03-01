Турция не намерена вводить санкции против России

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1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 23:01  |  vz.ru
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Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
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Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова кадр из видео
Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Пять мифов о военной операции на Украине

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
В головах многих граждан по обе стороны российско-украинской границы царит полное непонимание происходящего и панические настроения. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированному эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...
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Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Зеленский лезет в Евросоюз под предлогом войны

    раздача оружия населению


    Зеленский заставил украинцев стрелять друг в друга

    Язык, Крым и флот


    Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

    «Никаких санкций»


    Кто в мире воздержался от нападок на Россию

    санкционный удар


    Запад намерен лишить Россию авиации

    НеРоссия


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    переговоры под Гомелем


    Герман Садулаев: Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

    санкционное цунами


    Владимир Прохватилов: В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Турция не намерена вводить санкции против России

    		    1 марта 2022, 21:59
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не будет вводить санкции против России, чтобы оставалась возможность вести диалог.

    «Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт», – подчеркнул он в интервью телеканалу CNN Turk, передает РИА «Новости».

    Ранее он заявил, что сомневается в том, что переговоры между Россией и Украиной 2 марта состоятся. Они могут быть перенесены на несколько дней из-за технических сбоев, заявил помощник главы Турции.


    В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше
    		    1 марта 2022, 11:24
    Фото: Paul Crouch/Wikipedia
    Текст: Елена Лексина

    «Если украинские летчики будут летать с польских аэродромов, это будет означать ядерную эскалацию. На это никто не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее на Украине заявили об использовании польских аэродромов для базирования 70 боевых самолетов из Болгарии, Польши и Словакии.

    «Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    Он добавил, что аэродром, с которого совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью и даже в период холодной войны никто не позволял себе летать из Пакистана над Афганистаном, были лишь отдельные стычки на границе. «Кроме того, реализация этой идеи будет означать ядерную эскалацию, а на это никто не пойдет», – пояснил эксперт.

    «У меня возникло такое впечатление, будто какой-то пропагандист из структуры ВСУ взял справочник The Military Balance, посчитал, сколько советских самолетов осталось и в каких странах НАТО, суммировал все это и предался буйным фантазиям», – предположил Кашин.

    Он также сомневается, что в Болгарии, Словакии и Польше осталось 70 «живых» и работоспособных самолетов, «потому что все это советское железо, которое очень старое». «Поляки, конечно, хорошо поддерживали свои самолеты, но насчет Болгарии и Словакии я не уверен», – заключил собеседник.

     

    Во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.

    «70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.

    В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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    Коментарии (87)
    В центре Харькова на месте сбора батальона «Азов» прогремел мощный взрыв
    		    1 марта 2022, 10:36
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В украинском городе Харьков произошел сильный взрыв, на этом месте планировался сбор украинского националистического батальона «Азов», сообщают Telegram-каналы.

    «Мощный взрыв на месте сбора нацистов «Азова» в Харькове. В 10.00 по местному времени у здания администрации Харькова официально объявляли свой мобилизационный сбор нацисты из «Азова», – сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

     

    На видео зафиксировано, как рядом со зданием в центре города попадает предмет, похожий на ракету, и происходит мощный взрыв.

    На других роликах зафиксированы последствия разрушений: частично поврежден киоск, по всей площади разбросаны части постройки и мусор.

    Ранее в соцсетях распространилось видео удара по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского. Источник РИА «Новости» в Минобороны России отмечал, что информация о том, что выстрел якобы был произведен российскими военными, не соответствует действительности.

    Характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, на видео это заметно, пояснял он.

    «Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВС Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», – говорил собеседник.

    В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

    Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.

    Коментарии (86)
    Экс-советник главы Пентагона: Битва на востоке Украины почти закончена, ВСУ окружены
    		    1 марта 2022, 17:28
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский проиграл, США уже сказали ему, что поддержат его решение, если он выберет нейтралитет для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас МакГрегор.

    «Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах. Точно так же, как мы не потерпим российские войска на Кубе. Мы проигнорировали его, и он начал действовать», – приводит Sputnik Ближнее Зарубежье слова МакГрегора. 

    Полковник считает, что битва на востоке Украины, в общем-то, почти закончена, а ВСУ там окружены и отрезаны.

    «На юго-востоке сосредоточено от 30 до 40 тысяч, и если они не сдадутся, то будут уничтожены», – предположил экс-советник главы Пентагона, предрекая разгром ВСУ.

    Также он объяснил, почему Зеленский согласился на переговоры. Военный советник считает, что президенту Украины придется заключить сделку с Россией, договариваться о лучших условиях, которые только сможет получить.

    «США уже сказали ему, что если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим», – заявил МакГрегор, добавив, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.

    Полковник также считает, что Владимиру Путину не нужна Украина.

    «Ему нужен ее нейтральный статус. Если он заберет Украину, то получит НАТО на своих границах. Именно этого он не хочет», – считает он.

    Ранее в МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией.

    До этого говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.  

    Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.

    Коментарии (108)
    Украинские СМИ сообщили о нанесении удара, о котором предупреждало Минобороны России
    		    1 марта 2022, 18:24
    Фото: Страна.ua
    Текст: Кристина Цыцура

    В столице Украины нанесены ракетные удары по военным объектам. Один из них пришелся по телевышке.

    В городе сейчас звучат сирены, сообщает издание Страна.ua.

    Ранее официальный представитель МО Игорь Конашенков, обращаясь к жителям, попросил их требовать от украинских военных немедленно убрать все тяжелое вооружение от домов и из жилых кварталов.

    «Обращаемся к жителям Украины: «Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелое вооружение от своих домов и жилых кварталов городов», – заявил официальный представитель Минобороны.

    Подчеркивалось, что российские военные никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.

    Напомним, несколько часов назад Министерство обороны России предупредило жителей Киева о том, что могут начаться удары. Говорилось, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.

    Местных жителей, чьи дома расположены рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома.

    72-й центр информационно-психологических операций (сокращенно 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) – воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в Донбассе. 

    Коментарии (97)
    Украина заявила об использовании аэродромов в Польше для базирования 70 боевых самолетов
    		    1 марта 2022, 08:35
    Фото: Peter Andrews/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах, заявила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

    «70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.

    В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (196)
    Член Европарламента назвал сроки вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре
    		    1 марта 2022, 19:04
    Фото: Jakub Porzycki/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Украине после подачи заявления на вступление в Евросоюз грозит ожидание длиной минимум пять лет и это при «хорошем поведении», заявил член Европарламента от Латвии Иварс Иябс.

    По его словам, страна вступит в Евросоюз, если Киев успешно проведет необходимые евроатлантические реформы. И только спустя 3-5 лет Украина сможет стать членом Евросоюза, передает издание BaltNews.

    Он отметил, что Украине сейчас будет достаточно будет статуса претендента на вступление, чтобы поддержать ее в защите от «российской агрессии».

    Сегодня же Европарламент принял резолюцию с «слегка разбавленным» статусом Украины как кандидата в ЕС, так как пока ее успехи в реформах не очень удовлетворительные, добавил Иябс.

    Ранее Совет ЕС заявил о намерении серьезно проанализировать запрос Украины на членство в Европейском союзе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС)по ускоренной процедуре, сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».

    Коментарии (65)
    Шойгу назвал главную задачу операции на Украине
    		   1 марта 2022, 12:45
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    «Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – цитирует ТАСС заявление Шойгу на селекторном совещании.

    При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей.

    «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

    По его словам, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.

    «В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал Шойгу.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

    Коментарии (65)
    Власти Украины заявили о возможности превентивного удара по Белоруссии
    		   1 марта 2022, 19:24
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, на территории которой размещены российские войска.

    «По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это», – сказал он в эфире телеканала «Украина-24», отвечая на вопрос, может ли Украина нанести «превентивный удар по Белоруссии», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика, сказанные в интервью.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого впредь.

    Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины и помощи Донбассу, после обращения главы республики Дениса Пушилина.

    В Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

    Коментарии (128)
    Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов
    		    1 марта 2022, 15:50
    Фото: Ukrainian President's Office/ZUMA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.

    «Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

    Коментарии (63)
    В МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией

    1 марта 2022, 17:15

    Текст: Кристина Цыцура

    Переговоры с Россией нужны, но Киев может на них не поехать, если Россия будет выдвигать только свои ультиматумы.

    Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.  

    Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.

    Коментарии (80)
    Украинские СМИ узнали о предъявленных требованиях России на переговорах

    1 марта 2022, 15:45

    Текст: Вера Басилая

    Россия на переговорах с Украиной потребовала от Киева денацификации, на уровне парламента закрепить внеблоковый статус с проведением референдума по этому вопросу и признание ЛНР и ДНР, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.

    «В частности, страна-агрессор требует денацификации, внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума, признания ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – прим.ВЗГЛЯД) в административных границах Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении «Зеркала недели», передает РИА «Новости».

    Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.

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    Москва попросила проживающих рядом с объектами СБУ и Минобороны киевлян покинуть дома
    		    1 марта 2022, 16:18
    Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Минобороны России предупредило, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.

    «Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Жителей столицы, чьи дома находятся рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома, чтобы не подвергать их жизни опасности, пояснили в Минобороны. 

    72-й центр информационно-психологических операций (сокращённо 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) — воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в зоне АТО. Предполагаестся, что 72 ЦИПсО использует мощный радиопередающий центр времён СССР, ранее применявшийся для глушения «вражеских голосов».

    Напомним, ранее сообщалось, что западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Но количество однотипных фейков растет.

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    Минобороны России опубликовало видео работы спецназа на Украине
    		    1 марта 2022, 16:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны действия российского спецназа на Украине.

    Лица силовиков скрыты, военные находятся в транспортно-штурмовом вертолете, летящим над населенными пунктами Украины, передает РИА «Новости».

    Далее показан процесс высадки спецназовцев в одном из районов Украины и полет вертолета спецподразделений над взлетно-посадочной полосой аэродрома в ночных условиях.

    Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.  

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    Глава Николаевской области: Русские пытаются избежать жертв среди мирного населения
    		    1 марта 2022, 18:43
    Фото: кадр из видео

    Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что «русские не хотят стрелять в мирных» граждан и пытаются выманить украинских военных из населенных пунктов с помощью специальной тактики.

    «Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирных и боятся заходить в города. Вот что происходило три предыдущих дня или два: они идут колонной, идут на город, останавливаются и возвращаются – выманивают», – заявил он, добавив, что российские военные уехали в сторону Снигиревки.

    В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что советники из США научили военное руководство Украины расставлять в жилых кварталах реактивную артиллерию, чтобы использовать мирное население как «живой щит». 

    «Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», — сказал Конашенков.

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    Минобороны заявило о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю
    		   1 марта 2022, 16:06
    Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, заявил официальный представитель Министерства обороны страны генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Передовые отряды народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Конашенкова.

    Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

    Для этого необходимо провести демилитаризацию Украины, заявил он.

    В Минобороны России заявили, что военные наносят удары только по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам.

    Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. 

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