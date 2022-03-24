Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»

Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

«В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске».

По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он.

Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.

Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники.

Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.

Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.

Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.