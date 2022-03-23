Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Японии и призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией.

«Вы стали первыми в Азии, кто действительно давил на Россию для возобновления мира и поддержал санкции против РФ. Призываю продолжать это делать, призываю объединять усилия государств Азии... нужно эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать компании с российского рынка», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна рассмотрит дополнительные санкции против России.

Также он хотел бы рассмотреть возможность предоставления Киеву дополнительной финансовой и гуманитарной помощи. Ранее Кисида уже объявлял о помощи Украине в размере 100 млн долларов.

Премьер отметил, что выступление Зеленского перед японским парламентом помогло укрепить осознание того, что все международное сообщество должно поддержать Украину. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что Япония - вместе с Украиной», – сказал Кисида.

Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Указывается, что Токио занимает откровенно недружественную позицию и стремится нанести ущерб интересам Москвы.

Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии. В Японии сочли это «угрозой, вызовом и «черной меткой».

Япония направила России протест из-за решения по мирному договору.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как ответ России на санкции ударил Японию в больное место.

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