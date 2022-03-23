ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Украинские войска к семи утра среды обстреляли четыре населенных пункта в Луганской народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 07.00 23 марта 2022 года: со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четыре населенным пунктам Республики», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

В частности, при обстреле населенного пункта Брянка повреждены газопровод, школа и три дома. В результате удара по Первомайску пострадали здание колледжа и отделение МЧС.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле ВСУ ж/д станции и машзавода в Ясиноватском районе.

Сообщалось также, что украинские войска утром выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка. В представительстве сообщали также, что за сутки из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск один мирный житель погиб, 32 человека получили ранения.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.