Россия и Индия запланировали взаимные расчеты в рублях и рупиях

Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль), сообщает газета Mint со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Как пишет «Коммерсант», такой механизм торговли позволит индийским экспортерам получать оплату за поставки в Россию в рупиях, а не в долларах или евро.

В рамках такого соглашения российский банк должен будет открыть счет в индийском банке, а индийский – в России. Какие банки будут участвовать в сделке, пока не известно. Один из источников Mint уточнил, что «за точку отсчета можно взять третью валюту, например, юань». Он добавил, что не потребуется привязки обменного курса к какой-либо валюте. В рамках соглашения российская валюта будет конвертирована в рупии, а деньги зачислят на счет в индийском банке.

Mint пишет, что механизм оплаты в рупиях с Россией уже использовался «в небольших масштабах», в частности, для таких товаров, как чай. Издание отмечает, что механизм торговли в местной валюте «имеет ключевое значение» для двух стран, поскольку Индия закупает в России много оборонной и ядерной продукции, а в ответ экспортирует фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для машиностроения.

Ранее Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов даст все необходимые поручения агентам при условии разморозки счетов Банка России и правительства, пока что все обязательства по обслуживанию внешнего долга будут производиться в рублях. Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.