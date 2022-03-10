В России создали перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях 10 марта 2022, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте, следует из проекта соответствующего постановления. В документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов, указывается, что «настоящий документ устанавливает порядок исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов (...) авиационных двигателей (...) в том числе порядок расчетов по обязательствам, предусмотренным договором (...) условия и порядок возврата иностранных воздушных судов, авиационных двигателей в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан России и российских юридических лиц». Уточняется, что он применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022. Указывается, что, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно «на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата». В случае отсутствия решения правкомиссии, авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора. Также при исполнении в 2022 году договора расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в установленные договором сроки в валюте России «в порядке, установленном Центральным Банком». Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок России в связи с введенными санкциями. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.

Экономист оценил угрозу валютного дефолта в России 9 марта 2022, 13:54

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Текст: Олег Исайченко

«Сейчас дефолт в России возможен только по неэкономическим причинам, что не скажется на жизни простых граждан. А после завершения спецоперации на Украине санкционный режим будет смягчен», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее рейтинговое агентство Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта России в валюте. «Слово «дефолт» в нашей стране с 1998 года простыми людьми употребляется в значении «экономический кризис» и «неприятности в жизни страны». На самом деле оно означает неспособность государства исполнить обязательства», – отметил экономист и предприниматель Антон Любич. «В 1998 году у российского правительства закончились деньги, оно не смогло исполнить обязательства перед кредиторами по государственным облигациям, случился собственно дефолт, спровоцировавший масштабный экономический кризис», – напомнил эксперт. «Сейчас ситуация диаметрально противоположная. У российского правительства достаточно денег. Российская экономика функционирует в нормальном режиме, невзирая на введенные санкции. В страну поступает экспортная выручка. Из-за санкций на поставки в Россию западных товаров и ухода западных брендов из России мы даже скоро заметим избыток этой валюты, которую нам будет некуда тратить», – пояснил собеседник. «Возможен ли в этой ситуации дефолт? Возможен, но по неэкономическим причинам. Например, Запад заморозил часть российских резервов. Может ли Россия в этой связи отказаться платить по обязательствам перед Западом до разблокировки резервов? Конечно, может. Будет ли Запад в такой ситуации называть происходящее «дефолтом»? Будет. Но будет ли это иметь значение для экономики России? Нет, не будет. Потому что это будет сугубо политический, а не экономический процесс», – рассказывает Любич. По словам эксперта, возможен и технический дефолт. «Это может произойти, когда Россия не сможет перечислить имеющиеся деньги в погашение обязательств или кредитор не сможет их принять. Это возможно из-за санкций против банковской системы России», – уточнил он. «Наконец, Россия в соответствии с новым указом президента может исполнить обязательства в рублях, а кредиторы откажутся рубли принимать. Формально они будут заявлять о дефолте, но никаких экономических последствий это, опять же, иметь не будет. Хотя здесь есть почва для долгих правовых разбирательств вокруг российской собственности за рубежом», – указал экономист. «Главное отрицательное последствие настоящего дефолта – отказ инвесторов и кредиторов от вложений в допустившую дефолт страну. Будем честны, в текущей ситуации новые инвестиции из стран Запада в Россию совершенно невозможны по политическим причинам. Поэтому формальный, технический дефолт ничего к этому обстоятельству не добавит и не убавит», – объяснил Любич. Предприниматель отметил, что из-за западных санкций против российской финансовой системы ограничен приток валюты в страну на фоне ажиотажного оттока капитала. «В этих условиях Банк России ввел временные ограничения на валютные операции для граждан, которые будут действовать до 9 сентября 2022 года. Для экспортеров введена обязательная продажа 80% валютной выручки, – продолжил собеседник. – Эти меры необходимы для стабилизации валютного рынка и курса до завершения активной фазы военной операции на Украине, чтобы не допустить обвала рубля. Как раз для защиты интересов самих же граждан, чтобы они не навредили сами себе необоснованной паникой». «После окончания военной операции, когда российская и украинская стороны согласуют условия завершения конфликта, неизбежно смягчение санкционного режима, для продолжения которого отпадут основания, – полагает Любич. – В этих условиях приток валюты в страну восстановится, и Банк России сможет позволить банкам возобновить нормальную работу с валютными вкладами населения. До тех пор они будут учитываться в валюте, по ним будут начисляться проценты, но получить наличную валюту сверх лимита в 10 тысяч долларов США граждане временно не смогут». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) В среду международное рейтинговое агентство Fitch В среду международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства. «Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу. «В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства. Напомним, Банк России с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой. Накануне Fitch Group решила приостановить в России коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до «B» с «BBB». В Минобороны России сообщили об интенсивной перегруппировке украинских войск 9 марта 2022, 19:46

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

В Министерстве обороны России сообщили, что на всех направлениях гуманитарных маршрутов 9 марта отмечена интенсивная перегруппировка украинских войск и нацбатальонов, а также перемещение техники. «С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений ВСУ и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств», – заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС. Украинская сторона ведет непрерывный огонь по позициям ВС России в пригородах, а также обстреливает гуманитарные коридоры, которые сама же попросила открыть. «С 09:57 непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям Вооруженных сил России в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращается», – заявил Мизинцев. Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. В Белом доме заявили об ответе в случае конфискации в России активов западных компаний 9 марта 2022, 21:40

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России. «Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС. Ранее в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места. В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Позже в Кремле прокомментировали это предложение. В McDonald's оценили ежемесячные потери от ухода с российского рынка 9 марта 2022, 18:39

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц, об этом заявили в самой корпорации. Финансовый директор компании Кевин Озан заявил, что в McDonald's намерены выплачивать заработную плату 62 тыс. сотрудникам в России, также расходы будут связаны с арендованными площадками и цепочками поставок, передает Reuters. «Это очень сложная и трудная ситуация для такой глобальной компании, как мы», – добавил он. На ваш взгляд Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России? С радостью

С безразличием

С огорчением

Напомним, McDonald's ранее объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине. Вслед за ним о приостановке работы ресторанов в России объявили в KFC. Военная прокуратура выяснит, почему к операции на Украине привлекли срочников 9 марта 2022, 17:50

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания Владимира Путина категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины. «До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, «в связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания». Ранее Минобороны сообщило, что среди военнослужащих, учавствоваших в спецоперации на Украине, было обнаружено несколько срочников. «Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Однако на одно из подразделений, выполнявших задачи тылового обеспечения, «было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона». «Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны. Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. МИД пообещал оперативно и чувствительно ответить на санкции Запада 9 марта 2022, 10:49

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно, по всем направлениям, и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов», – передает РИА «Новости» слова дипломата. «Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения», – добавил он. Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Напомним, 2 марта глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине. Танкиста из Красноярского края наградили званием Героя России 9 марта 2022, 12:43

Фото: vk.com/uss_av

Текст: Алексей Дегтярёв

Звание Героя России присвоили офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину из Красноярского края, звание присвоено за бои с националистами в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор края Александр Усс. «Нашему земляку, капитану Алексею Левкину присвоено звание Героя России. Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Левкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», – написал Усс во «ВКонтакте». Он пояснил, что Левкин остался прикрывать раненых, после чего добрался до возвышенности и корректировал артиллерийский огонь на протяжении всей ночи. Также капитан передавал разведданные на командный пункт. Всего силами танковой роты Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП. Ранее президент России Владимир Путин также присвоил комбату батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге звание Героя России посмертно. До этого глава государства присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за прорыв обороны на Украине. Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию 9 марта 2022, 11:48 Текст: Александра Юдина

Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, сообщило издание The Times. «Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?», – передает РИА «Новости» его слова. По информации издания, послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине. При этом Индия, Китай и Шри-Ланка также воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН. Политик напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия и недовольства. Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что международный кризис такого масштаба и ожесточения, как происходящий сейчас между Россией и Западом, помимо трагедии для обычных людей, имеет то очевидное достоинство, что позволяет вдруг увидеть истинные интересы и намерения участников и наблюдателей. Минобороны: Украинские националисты совершили провокацию против Чернобыльской АЭС 9 марта 2022, 20:07

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Украинские военные силы нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны России генерал армии Николай Панков. «Украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Панкова. Отмечается, что сейчас украинская сторона не выполняет никаких ремонтных работ. Белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения. «В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов», – добавил Панков. Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска 9 марта 2022, 11:55 Текст: Александра Юдина

Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, пишет ТАСС. Отмечается, что вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи «Лугаком». Ранее на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Умеренного в отношении России кандидата в президенты Франции обвинили в сексуальных домогательствах 9 марта 2022, 10:41

Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Кандидата в президенты Франции правого движения «Реконкиста» Эрика Земмура обвинили в сексуальных домогательствах сразу восемь женщин. В видео, размещенном на французском новостном сайте Mediapart, сразу восемь женщин заявили, что Земмур якобы использовал свое положение известного журналиста во Франции для сексуальных домогательств в период с 1999 по 2019 год, передает The Wall Street Journal. Между тем по данным опроса, проведенного социологической службой Elabe, рейтинг действующего президента Франции Эммануэля Макрона вырос за неделю на 8,5 п. п., до 33,5%, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV. Ближайшим конкурентом Макрона в первом туре и кандидатом на выход во второй является кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 15% участников опроса. Однако если Ле Пен за неделю потеряла 2 п. п. рейтинга, то представитель левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 0,5 п. п. и с 13% занял третье место. Земмур был на четвертом месте с 11% – это сразу на три п. п. меньше, чем в опросе Elabe недельной давности. Таким образом, на фоне украинской повестки, которая практически затмила остальные темы на телевидении и в крупнейших печатных изданиях, шансы Макрона на переизбрание заметно выросли. Опрос проводился с 7 по 8 марта по Сети, сразу после оглашения Конституционным советом окончательного списка из 12 кандидатов, которые примут участие в первом туре. В опросе приняли участие 1580 жителей европейской части Франции старше 18 лет. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 10 и 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Так, нынешние власти в лице Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС России на Украине, однако Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО: «Франция должна инициировать срочные переговоры с западными партнерами и Россией для заключения соглашения, которое положило бы конец расширению НАТО на восток». Граждан с вкладами от 1 млн рублей предложено освободить от НДФЛ на доход с процентов 9 марта 2022, 15:21

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Правительство России предлагает освободить граждан с банковскими вкладами более 1 млн рублей от НДФЛ с процентами по ним за 2021-2022 годы, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Кроме того, власти планируют повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с 3 до 10 млн рублей. Он также сообщил, что правительство предлагает повысить планку «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн рублей с нынешних 3 млн рублей, передает РИА «Новости». «Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», – сказал он. Премьер также сообщил о выделении дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 млрд для компенсации части затрат производителям хлеба. «Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров, для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия», – сказал Мишустин. Он также рассказал о мерах поддержки строительной отрасли. По словам главы правительства, «в текущих условиях наша главная задача – не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса». Мишустин рассказал, что правительство разработало план действий для стабилизации экономики в непростых условиях, правительство работает над повышением устойчивости экономики страны на фоне санкций, обсудит набор дополнительных мер для облегчения работы бизнеса в текущей ситуации. «Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности», – сказал он на заседании правительства. Мишустин отметил, что будут рассмотрены отдельные законопроекты, которые дадут возможность упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, расширить функционал особых экономических зон, часть мер коснется таможенной сферы, строительной отрасли, авиаперевозок и других. Мишустин поблагодарил российских парламентариев за оперативное принятие мер против санкций. «На прошлой неделе по поручению президента правительство оперативно подготовило и приняло решения, которые необходимы для того, чтобы максимально снизить влияние санкций недружественных стран и защитить наших граждан. Также быстро действовали и наши коллеги-законодатели. Они одобрили целый ряд мер, в том числе кредитные каникулы, упрощение государственных закупок, новую амнистию капиталов, возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году и IT-компаний на ближайшие три года», – сказал Мишустин. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз подготовит новый пакет санкций в отношении более 100 представителей российской власти. Додон заявил о давлении США на Молдавию для введения невыгодных санкций против России 9 марта 2022, 11:01 Текст: Наталья Ануфриева

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не поддаваться давлению со стороны США и не вводить санкции против России, которые могут привести к коллапсу молдавскую экономику. Додон в Telegram выразил надежду, что «молдавским властям хватит стойкости и мудрости не поддаваться давлению, не присоединяться к западным антироссийским санкциям, действовать, исходя из национальных интересов, и сохранить нейтралитет в этот очень сложный период». «В противном случае нас ждет полный экономический, социальный и энергетический коллапс с катастрофическими последствиями для граждан и экономических агентов, которые и так еле выживают», – подчеркнул он. Додон также привел недавнее высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон принуждает страны присоединиться к антироссийским санкциям. Ранее США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России. Невзлин отказался от российского гражданства 9 марта 2022, 11:18

Фото: А поговорить?/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин отказался от российского гражданства. Невзлин заявил в Facebook, что он отказывается от российского гражданства: «Все эти годы, как и многие, я шел на компромиссы, оставляя себе этот паспорт». «Российское гражданство уже само по себе стало клеймом позора, которое я носить больше на себе не хочу. Хватит (...) Я гражданин Израиля, и если уж думать о втором гражданстве, то был бы горд обладать украинским паспортом», – написал он. Невзлин отметил, что его «культурные корни, русский язык – останутся важнейшей частью моей самоидентификации», и, возможно, «настанет время, когда я захочу снова стать гражданином России». Он также указал, что уже почти 20 лет живет вне России. По данным электронной энциклопедии «Википедия», Невзлин проживает в Израиле. Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств, эту меру наказания поддержал Верховный суд России. Кроме того, он осужден на шесть лет лишения свободы за присвоение акций ВНК. Рогозин рассказал о планах кооперации Роскосмоса и Южмаша 9 марта 2022, 10:37

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Денацификация и демилитаризация Украины создают уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий Роскосмоса с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли, выразил мнение гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Помню, как в декабре 2013 года меня как спецпредставителя Владимира Путина и вице-премьера встречали в Днепропетровске, как вместе с уже седовласыми южмашевскими ракетчиками мечтали мы вновь начать совместную работу над перспективными проектами и в деталях обсуждали создание совместных инженерных центров… Сейчас такая надежда может вновь появиться», – написал он в своем Telegram-канале «РОГОZИН». По словам Рогозина, эта надежда «основана на перспективах восстановления нашей исторической научной и индустриальной кооперации». «Хочу, чтобы меня услышали в Днепропетровске, Харькове, Киеве, других крупных промышленных центрах: шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть. И вы сможете воспользоваться им сразу после освобождения Украины от прозападной, проНАТОвской власти», – заявил он. Гендиректор Роскосмоса добавил, что Россия «включит ваши инженерные и производственные коллективы» в совместную нашу работу по созданию перспективной ракетно-космической техники, мы продолжим дело Янгеля и Уткина, Королева и Глушко, Макарова и Челомея. «Мы поможем вам преодолеть технологическую деградацию разрушенного производства и дадим десяткам тысяч людей работу, зарплату и перспективу», – отметил он. По словам Рогозина, это станет возможным только при одном условии. «Вы больше никогда не допустите к власти проходимцев и антирусские силы, которые привели народы Украины к национальной трагедии, разорению и войне. Ведь кто-то за эту сволочь, засевшую в Киеве, голосовал, не так ли?» – заключил он. Ранее Рогозин продекламировал стихотворение поэта Александра Блока «Скифы», объясняющее роль России в мире: «Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!»