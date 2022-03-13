Минобороны: Боевики «Айдара» удерживали в монастыре около 300 заложников

Российские военные освободили около 300 монахов и мирных граждан, которых держали в заложниках боевики нацбатальона «Айдар» в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в населенном пункте Никольское, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов», – приводит его слова РИА «Новости».



Конашенков подчеркнул, что при освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны, заложники и строения монастыря не пострадали.



«Всего за время операции выведено из строя 3 тыс. 687 объектов военной инфраструктуры Украины», – сказал генерал.



По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 тыс. 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, Конашенков добавил, что подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. «В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», – уточнил он.



Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города.

Он также отметил, что авиация и ПВО воздушно-космических сил России сбили один Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата.

Накануне сообщалось, что украинские неонацисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6,9 тыс. граждан из 16 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России информировал, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе. В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.

Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.