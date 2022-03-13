Вучич сравнил кризис в Европе с последствиями Второй мировой

Кризис на Украине стал самым тяжелым испытанием для экономик стран Европы с момента окончания Второй мировой войны, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью в эфире канала «ТВ Пинк».

«Проблемы нарастают изо дня в день, они все больше (…). Мировой рынок капитала почти не функционирует. (…) Вы не знаете, что принесет завтрашний день, каждый день появляются новые проблемы. (…) Это тяжелейший кризис в Европе после Второй мировой войны», – приводит слова Вучича ТАСС.

Сербский лидер сообщил, что экономические связи стремительно распадаются, а горизонт планирования «не превышает десять дней».

Вучич отметил, что в Сербии хватает запасов продовольствия и горючего, однако возникли проблемы в оплате с российскими предприятиями, которые решаются ежедневно в ручном режиме. «Мы делаем все, чтобы люди не ощутили серьезных последствий, хотя невозможно не ощутить последствий этого крупнейшего конфликта», – сказал президент.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков обвинил США в развязывании беспрецедентной санкционной войны против России. Он также анонсировал ответ России на санкции Запада.

В пятницу президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте цен в США. Он также объявил о намерении отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.

Ранее Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. В четверг в Белом доме спрогнозировали дальнейший рост цен на бензин и энергоносители в США, предположив, что это «будет временным и непродолжительным явлением». Днем ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США из-за санкций против РФ.

Во вторник Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией. От отметил, что поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, они не превышали 3%. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.

Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.

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