Путин оценил уровень инфляции в России Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику 27 июля 2021, 15:52

Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Так, по его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. «И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», – сказал Путин, передает ТАСС. Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%.

Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Австрийский мальчик рассказал, почему решил написать письмо Путину 26 июля 2021, 10:32

Фото: РИА Новости/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер, призвавший в своем письме президента Владимира Путина не терять веру в Европу, по-русски рассказал о своей любви к России и показал, где повесит фото российского лидера с автографом. «Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», – рассказал Маттеус, объясняя, почему решил написать российскому президенту. По его словам, он не ожидал, что получит ответ от Путина на свое письмо. Маттеус поделился, что учит русский язык для того, чтобы в будущем стать футбольным вратарем в России. Также мальчик признался в любви к истории России, передает РИА «Новости». В свою очередь отец мальчика рассказал, что хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума «Сочинский диалог» Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо его сына российскому посольству в Австрии. По словам мужчины, Ляйтль лично знаком с Путиным и очень высокого мнения о президенте России. «Сначала я прочитал на Facebook, что получу фото с автографом, но я еще не был уверен, но на следующий день оно пришло по почте. Книги передал Кристоф Ляйтль», – поделился Маттеус, показывая полученные подарки. Он сказал, что повесит фотографию Путина с его автографом над кроватью в своей комнате. По словам родителей, идея написать письмо Путину принадлежит исключительно Маттеусу, текст тоже придумал он, взрослые лишь исправили грамматику и напечатали на компьютере. «Мы всегда его учили: говори, что чувствуешь и считаешь правильным, не бойся говорить об этом. Ты потеряешь много друзей, но получишь лучших», – сказала мама мальчика, объясняя желание сына обратиться к российскому лидеру. Независимо от того, как развернется эта история, семья планирует когда-нибудь отправиться в Россию. «Мы давно хотим посетить ее. Конкретных планов пока нет, да и коронавирус их корректирует. Но мы бы хотели как-нибудь поехать летом», – сказал отец семейства. Посольство России в Австрии ранее сообщило, что десятилетний Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру в Европу. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. По его словам, страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом, и он думает, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче. Путин: У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны 25 июля 2021, 11:43

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Россия способна найти и нанести военный удар любому противнику, у ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты страны, заявил президент Владимир Путин во время главного военно-морского парада в Петербурге в честь 325-летия создания российского флота. «Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», – передает его слова РИА «Новости». Также Путин отметил, что Россия постоянно и успешно совершенствует новые виды вооружения. «Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно», – приводит его слова ТАСС. Напомним, главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Петербурге с прохождения группы противодиверсионных катеров, которую возглавляет «Нахимовец». В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов 26 июля 2021, 22:35

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне 40,233 тыс. долларов (+17,2%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 22.14 мск. Согласно данным на 22.28 мск, курс биткоина находился на уровне 40,435 тыс. долларов (+17,33%). Стоимость биткоина превысила 40 тыс. долларов впервые с 16 июня, передает ТАСС. Напомним, 20 июля стоимость биткоина на торговой сессии опускалась ниже уровня в 30 тыс. долларов. Двумя месяцами ранее стоимость биткоина выросла на 20 % после обвала на бирже, почти достигнув отметки 42 тыс. долларов. Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди 26 июля 2021, 16:10 Текст: Алексей Дегтярев

Детей-инвалидов и сопровождающих их в кафе, поликлиниках, магазинах будут обслуживать вне очереди, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости». В соответствующем абзаце закона говорится об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Указ вступает в силу со дня подписания. Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу 26 июля 2021, 13:51

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. «Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», – сказал глава государства, передает ТАСС. Также Путин, говоря о развитии транспорта в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту, так как экологическая ситуация в регионе непростая. «Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее. Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая», – сказал президент, передает РИА «Новости». Также Путин отметил планы переноса порта из Петербурга для городского строительства на его месте. «Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства», – сказал президент. Он попросил доложить на совещании о развитии авиационной составляющей и о других транспортных темах, предложив выступить руководителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем – представителям РЖД, ВТБ и других крупных структур. Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана 24 июля 2021, 17:36 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщила пресс-служба Кремля. «В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что было условлено о продолжении контактов. В мае Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность 26 июля 2021, 22:57 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны, сообщила пресс-служба российского посольства в Оттаве. «Президент России Владимир Путин направил письмо <…> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <…> и желает ей успешного и плодотворного управления», – говорится в сообщении на странице российского посольства в Оттаве в соцсети Twitter. 73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Она стала первой представительницей коренных народов Канады на посту генерал-губернатора Канады. Ранее Саймон занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД Канады по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста. Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными. Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях так называемых резидентских школ останков более 1 тыс. детей коренных народов Канады. Последнее подобное заведение было закрыто только в 1996 году. Напомним, в начале июля представители коренных народов Канады облили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в провинции Манитоба краской, а затем сбросили монументы с пьедесталов. Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил. В ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах». В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь. Путин рассказал о требованиях к следователям в «бурную технологическую эпоху» 25 июля 2021, 00:53 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником. В День сотрудника органов следствия Путин поблагодарил следователей за службу. Президент подчеркнул, что сегодня они должны «обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования», так как им приходится «отвечать на вызовы бурной технологической эпохи». В частности, следователи должны «эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности». Он отметил роль СК, соответствующих подразделений в структуре МВД и ФСБ в борьбе с преступностью и коррупцией. Путин подчеркнул, что следователю необходимы «твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». «Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии», – сказал он, отметив важность самостоятельности следователя в принятии процессуальных решений. «Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью», – заявил глава российского государства. Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ 25 июля 2021, 10:22

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. Парадная линия из боевых кораблей выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. «Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – приветствовал глава государства личный состав, сообщает РИА «Новости». В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Напомним, в преддверии Дня Военно-морского флота России Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Путин оценил уровень инфляции в России 27 июля 2021, 15:12

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», – заявил президент. Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых тот принимал участие. «Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», – заключил Путин. Также глава государства отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. «Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдаленную. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», – сказал он. «Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», – предложил Путин. Ранее Путин заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро 26 июля 2021, 07:14 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки, курс евро поднялся на 19,75 копейки. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 73,8 рубля. Курс евро поднялся на 19,75 копейки, до 86,9975 рубля, передает ТАСС. В минувшую пятницу рубль отреагировал снижением на решение ЦБ по ключевой ставке. Российский рынок акций открылся снижением 26 июля 2021, 10:23 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром опустился на 0,2% – до 3728 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,6% – до 1586 пунктов. Следует из данных Московской биржи. Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 26 июля 2021, 19:26 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости». Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности. Кремль анонсировал совещание Путина по развитию Петербургского транспортного узла 26 июля 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент принял решение продолжить работу в Санкт-Петербурге, он там остался после Военно-морского парада (парад прошел накануне, 25 июля – прим. ВЗГЛЯД). [Путин] будет заниматься вопросами развития Санкт-Петербургского транспортного узла, проведет достаточно большое совещание в режиме конференц-связи», – передает ТАСС слова Пескова. При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации, поэтому в отношении президента Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми. «В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, изменились ли требования по мерам безопасности при встрече с президентом, по-прежнему ли должны участники таких встреч соблюдать двухнедельный карантин перед ними. Вместе с тем, добавил Песков, это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график. «Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное», – подчеркнул он.