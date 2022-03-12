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Рябков заявил об отсутствии доверия к США в условиях санкционной войны
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Доверие между Россией и США невозможно в условиях беспрецедентной санкционной войны, начатой Вашингтоном против России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в субботу.
«Мы ведем статистику санкционных волн, они давно превысили сотню. То, что мы видим сейчас, это совершенно беспрецедентно, это реально не случайная практическая попытка, особенно серьезный удар по разным секторам экономики», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что власти страны приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине.
В пятницу сообщалось, что глава Соединенных Штатов намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией, а также объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета на покупку энергоресурсов у России.
После этого лидер страны связал рекордную инфляцию с последствиями антироссийских санкций.
Байден пообещал Третью мировую за любое движение России в сторону НАТО
Военные США отправлены к границам России, США ответят на любой шаг России в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден.
«Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», – сказал Байден на демократической конференции, передает РИА «Новости».
Ранее Джо Байден заявил, что необходимо сделать все, чтобы избежать Третьей мировой войны, а к этому приведет любое столкновение России и НАТО.
Также он заявил о прекращении импорта из России водки, морепродуктов и алмазов в рамках санкций из-за событий на Украине.
Как сообщили в Белом доме, Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.
Москва раскрыла инструкции Пентагона Киеву на случай ЧП в лабораториях
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Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.
Как подчеркнул постпред России в ходе выступления на заседании СБ ООН, риск расползания опасных заболеваний за пределы Украины весьма реален с учетом интереса украинских радикальных националистических групп к патогенам, передает ТАСС.
«Нам известно и о том, что в случае любых таких инцидентов Пентагон прямо рекомендовал своим украинским «подопечным» незамедлительно обвинить Вооруженные силы Российской Федерации, якобы наносящие удары по научно-исследовательским и медицинским учреждениям, либо увязать инциденты с деятельностью «российских диверсионных групп», – обратил внимание постоянный представитель России при ООН.
Минобороны России, отметил дипломат, продолжает непрерывно анализировать биологическую обстановку на территории Украины и поступающие материалы. «То, что мы рассказали сегодня, лишь малая толика из имеющихся у нас сведений. Подробную информацию мы распространим в самое ближайшее время в качестве официальных документов СБ ООН, и вы сможете ее изучить», – добавил Небензя.
«Мы считаем своим долгом держать СБ ООН в курсе ситуации с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, создающей реальные риски для международного мира и безопасности, и намерены вернуться к обсуждению этой темы уже в ближайшее время», – заявил Небензя.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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Проханов: Глубинное НАТО ополчилось на Россию
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Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности. Сейчас стало очевидным, что сама Европа не придерживается тех принципов и идеологем, которые она декларировала и которым призывала следовать весь мир, сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Россия распрощалась с иллюзиями относительно Запада.
«К Западу нужно относиться глубинно, исходя из представления о том, что такое извечные отношения Запада и России. Существуют таинственные, глубинные коды, которые Запад и Россию делают вечными оппонентами, а в худшие минуты – врагами. А в самые худшие минуты – тотальными врагами», – говорит писатель и общественный деятель, руководитель «Изборского клуба» Александр Проханов.
«Я в свое время исследовал такие категории, как американская мечта и русская мечта. Это такие политические метафоры, которые выдают глубинные основы такого космического самочувствия того или иного народа или той или иной системы, – рассказал собеседник. – Американская мечта – это «сияющий Град на холме», как в свое время говорили люди, близкие к Джорджу Бушу. Это гора великой американской истории. На этой горе стоит Град, существует крепость. Из этой крепости обозреваются все окрестные долины и народы и те, кто ведут себя не так, как следует, посыпаются ракетами». Град на холме – это идея глобального доминирования и глобального управления миром, отметил Проханов.
В противоположность американской мечте, русская мечта – «это храм на холме, гора русской истории, которую венчает храм, своими крестами стремящийся дотянуться до божественной истины и спустить по этим крестам, по стенам храма, по горе эту истину в наши семьи, гарнизоны, дома, университеты, в наш быт», сказал Проханов.
«Такова метафизика русской идеи и американской идеи. Поэтому эти две идеи несовместимы, – подчеркнул русский писатель. – Град-крепость и храм. Храм и Град постоянно сражаются, находятся в противодействии. Если мы это понимаем, то все, что на Западе не является близким к храму, – должно нами отрицаться. А все, что в нашей культуре, в нашей философии является намеком на Град, на доминирование, демонизм, должно иссекаться из нашей жизни, судьбы».
Сегодняшние события обострили «схватку Града и храма» до предела, превратили ее в тотальную схватку, уверен Проханов. «Тотально требует уничтожения храма Град. Град идет на нас всей своей мощью – метафизической, военной, психологической, информационной, материальной и духовно-демонической. Сейчас дается один из последних боев, как они считают, этому храму.
Но Русский храм – неразрушаемый. Его можно повредить. Можно повредить, пробить купола, можно разрушить стену, но фундаментальная основа русской глубинной цивилизации незыблема,
она создана изначально», – подчеркнул собеседник.
Надо исследовать каждое из отдельных проявлений сегодняшнего Града (Запада, НАТО) и смотреть, насколько это проявление вредно, насколько эти проявления демонизируют нас, усиливают наших противников и ослабляют нас, отметил Проханов.
«Существует глубинное НАТО, не эта структура, которая сейчас ополчилось на Россию и после 1991 года продвигала свои границы к России. А глубинное НАТО. Это НАТО существовало во времена Фридриха Барбароссы. Это НАТО существовало и в период Стефана Батория, который шел на Смоленск и на Москву, и в период Ливонского ордена, в период Наполеона, в период Гитлера с его штандартами – и сейчас существует. Во времена Антанты, когда на советское, хрупкое, робкое, почти не существующее государство ополчился весь западный мир», – подчеркнул собеседник.
Таким образом, все, что сейчас происходит, – лишь следствие традиционного и глубинного противостояния Запада и России. «Жалко, что наши политики, начиная с 1991 года, сдавались американскому Граду-крепости. Теперь русская контратака продолжается и будет победоносной», – уверен Проханов.
Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности, напомнил собеседник. «Европа – наш общий дом», «общечеловеческие ценности», «неприкосновенность частной собственности» – огромное количество формул было введено в наше сознание. И к чему это привело? – рассуждает Проханов. – Русский народ создал богатства, создал кровью, слезами, непосильным трудом – и где эти богатства? Неприкосновенность частной собственности породило «прикосновенность» государственной народной собственности. Она обобрала нас до нитки: частная собственность вывезла все русские деньги за границу и там их оставила».
Но «перечеркнуть нашу русскую судьбу и наше русское начало» не удалось, подчеркнул Проханов. Тем более сейчас, когда стало очевидным, что и сам Запад, сама Европа не придерживаются тех принципов и идеологем, которые они декларировали и которым призывали следовать весь мир, включая и Россию.
«Мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием, – сказал в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров. – У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности».
«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев. Где это видано, чтобы презумпция невиновности как столп правовой системы Запада просто была проигнорирована и грубейшим образом нарушена», – заметил глава МИД. Так он прокомментировал санкционную атаку, начатую Западом в ответ на спецоперацию России по денацификации Украины и уход Западных компаний из нашей страны.
«Мы потеряли возможность сближения России с Западом», – констатировал в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок», – добавил европейский политик. Одной из ошибок Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО.
При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Запада отбросили лицемерие и открыто заявляют о своей русофобии. В частности, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр откровенно дал понять, что Запад воюет именно с населением России: «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия».
Новейшее оружие России назвали «катастрофическим провалом» США
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Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры, пишет журналист Дэвид Голдман в статье издания The American Conservative.
Как указывает автор, к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способные преодолевать любую американскую оборону, а также «лучшие в мире» зенитно-ракетные комплексы С-500. При этом китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, по его словам, предположительно могут преодолевать ПВО американских авианосцев, передает РИА «Новости».
«Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет», – считает Голдман.
По его мнению, американскому руководству следует задать непростой вопрос о том, как Россия и Китай, имея военные бюджеты в разы меньше американского, добились стратегического превосходства над США по гиперзвуковым летательным аппаратам.
«Во-вторых, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО? Является ли принятие Украины в НАТО попыткой совершить хитроумный маневр и обойти российскую ПРО нового поколения, разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?» – задается вопросом он.
Как отмечает автор, на сегодняшний день возникает впечатление, что технические преимущества перешли к России и Китаю, которые «полны решимости их расширять». «А факт нашего отставания – это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности», – сетует Голдман.
По словам автора статьи, американский внешнеполитический истеблишмент реагирует на свои неудачи, упорствуя в своих заблуждениях и выступая за расширение НАТО, пытаясь таким способом компенсировать усиливающуюся стратегическую слабость США.
«Попытки задним числом свести на нет прежние просчеты могут подвести нас вплотную к войне, которую мы можем проиграть. Кроме того, они создают риск ядерной войны, в которой не будет победителей. Представители американского истэблишмента не ястребы. Они – голуби в плохом настроении», – заключает журналист.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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В США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или другие поставки в Россию долларовых банкнот, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», – говорится в указе, передает РИА «Новости».
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Ранее Байден заявил, что США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине.
В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Байден обвинил Россию в рекордном росте цен в США
Американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России.
«В инфляции во многом виноват [президент России] Владимир Путин. <…> Не демократы (Демократическая партия США, членом которой является Байден) создали эту проблему. Это сделал Путин, и мы работаем над тем, чтобы это исправить», – приводит утверждение главы американской администрации ТАСС.
По мнению президента США, ситуация на Украине якобы сказалась на росте цен на бензин в США. При этом, как считает Байден, введенные против России санкции и меры экспортного контроля «наносят сокрушительный удар по российской экономике». «Рубль потерял <…> более половины своей стоимости. <…> Московская фондовая биржа закрыта уже две недели по той простой причине <…>, что в тот момент, когда она откроется <…>, она обвалится», – полагает президент Соединенных Штатов.
Ранее Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. В четверг в Белом доме спрогнозировали дальнейший рост цен на бензин и энергоносители в США, предположив, что это «будет временным и непродолжительным явлением». Днем ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США из-за санкций против РФ.
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Во вторник Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией. От отметил, что поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, они не превышали 3%. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
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Небензя: На Украине работала сеть биолабораторий по усилению свойств смертельных болезней
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Соединенные Штаты финансировали целую сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
«В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии», – цитирует поспреда ТАСС.
Он подчеркнул, что эту работу финансировало и курировало управление Минобороны США по снижению военной угрозы, исследования велись в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США.
Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал: Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
В МИД России заявили об изменении конфигурации по гарантиям безопасности
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В министерстве иностранных дел России заявили о полном изменении конфигурации по гарантиям безопасности, которые ранее были направлены США и НАТО, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
«Я бы не стал говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, ситуация изменилась», – передает слова Рябкова РИА «Новости».
Ранее российская сторона подготовила и представила проект договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Байден: Конфликт России и НАТО означает Третью мировую войну
Президент США Джо Байден заявил, что столкновение между Россией и НАТО спровоцирует Третью мировую войну, которую необходимо избежать.
«Мы не будем вести войну с Россией на Украине. Прямая конфронтация НАТО и России – это Третья мировая война, то, чего мы обязаны избегать», – заявил он в телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией. Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. До этого президент США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
В США намерены запретить импорт водки, алмазов и морепродуктов из России
США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил президент США Джо Байден.
«Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», – сказал он в телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Он пообещал продолжить вместе с союзниками по «Большой семерке» преследование «коррумпированных российских миллиардеров» и членов их семей.
«Продолжая охоту за их суперъяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию», – добавил он.
Как сообщили в Белом доме, Байден подпишет указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия, передает ТАСС.
По его словам, США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
В Белом доме подчеркнули, что страны G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ.
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В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
В Китае рассказали о «драматическом спектакле» США из-за России
Вашингтон пытается убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, но ставки для них в этой ситуации разные.
Автор статьи в газете Huanqiu Shibao считает, что хоть Джо Байден на днях запретил импорт нефти, газа и угля из России, но оказать серьезное давление этим нельзя, так как необходима поддержка европейских стран.
В сложившейся ситуации возможные потери Евросоюза превышают американские: в то время как Вашингтон импортирует из России лишь 8% от всех запасов нефти, а газ вообще не покупает, то ЕС получает около 45% всех запасов газа из России.
«Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным «первопроходцем», лицемерно притворяясь «Дон Кихотом, который будет сражаться за вас без всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы». Суть этого спектакля – убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на автора статьи.
Напомним, ранее власти Германии и Франции ясно дали понять, что подобные санкции для них чреваты грандиозными проблемами. Пока отказываться от российского газа не стали.
Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой
Президент США Джо Байден пытается «сыграть на нервах» и навязать повестку Соединенных Штатов всему международному сообществу, говоря об опасности третьей мировой войны, очевидны деструктивные цели этой линии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», – цитирует ТАСС замминистра.
Ранее Джо Байден пообещал третью мировую за любое движение России в сторону НАТО. Так он объяснил отправку 12 тыс. военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее.
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Минфин США ввел санкции против супруги и детей Пескова
Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и двух его детей, сообщила пресс-служба Минфина США.
В Минфине США напомнили, что Песков был внесен в санкционный список американского ведомства в начале марта. «Санкции в отношении [олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны] Навки, Николая [Пескова] и Лизы [Песковой] вводятся сегодня <…> в связи с тем, что они являются [соответственно] супругой и совершеннолетними детьми [Дмитрия] Пескова, [в отношении которого действуют санкции]», – приводит текст сообщения американского ведомства ТАСС.
Ранее Песков заверил, что персональные санкции не повлияют на его работу и жизнь.
Напомним, 28 февраля Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена, Михаила Фридмана, предправления и президента Транснефти Николая Токарева.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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Рябков: Конвои с западным оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ
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Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, США предупреждены, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы.
Ранее в СМИ сообщили, что Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300 и якобы ведутся переговоры о покупке.
До этого Россия предупредила об угрозе гражданской авиации из-за поставок Западом ПЗРК Украине.
В Минобороны Британии заявили, что продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что американские ПЗРК «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.
Сенатор: США продолжают деструктивно влиять на Украину
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«Мы никогда не отказывались от переговоров с Украиной, но для успешного диалога нужна встречная готовность, причем не только Киева, но и стран Запада. К сожалению, ее нет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя переговорный процесс между Киевом и Москвой.
«Со стороны Запада и, в первую очередь Вашингтона, должен быть оказан коллективный нажим на Украину, чтобы она проявила конструктивность. Пока они влияют, увы, в противоположном направлении – деструктивно», – заметил член Совета Федерации Константин Долгов. По его мнению, «пока что все действия США представляют из себя попытки ослабить Россию в долгосрочной перспективе». «Но санкции на самом деле бесполезны, поскольку нашу страну невозможно вычеркнуть ни из мировой экономики, ни из геополитики», – считает собеседник.
«Что касается самих переговоров, то сейчас нужно посмотреть, заинтересует ли американцев достигнутый там прогресс – с учетом наших условий. Подчеркну: процесс идет. Лавров сказал, что мы готовы к продолжению контактов, и я могу это только подтвердить. Но для успеха должна быть проявлена коллективная воля, а не только воля России», – сказал политик.
Сенатор уверен, что Соединенные Штаты сохраняют контроль над киевскими властями. «Украина давно утратила свой суверенитет. Там по сути введено внешнее управление и экономикой, которая, кстати, уже накрылась медным тазом, и, что главное, – политикой. При этом в Киеве усиливается влияние неонацистов, а одной из причин этому послужили поставки американского оружия», – отметил Долгов.
Как отмечает сенатор, в последние дни, благодаря действиям российских военных, вскрылись новые факты о сотрудничестве США и киевского режима. «Вспомните сообщения о разработке биологического оружия на Украине в нарушение международных конвенций. Вспомните также попытки «сломать» Будапештский меморандум, чтобы в руках украинского режима появилось ядерное оружие. Становится все более очевидным, что Украина, к сожалению, все последние годы использовалась для подготовки различных провокаций против Москвы», – заключил он.
В пятницу президент Владимир Путин заявил, что в переговорном процессе с Украиной «есть определенные позитивные сдвиги». Об этом глава государства сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, прибывшим в Москву.
Ранее российские власти обвинили Киев в затягивании переговоров. Как сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров, на последнем, третьем раунде переговоров Москва представила конкретные предложения по урегулированию. «И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», – подчеркнул глава МИД.
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