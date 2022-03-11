Муфтий ДСМР призвал мусульман помогать Отечеству в достижении победы

Граждане России должны исполнять воинский долг, защищать суверенитет своей Отчизны, и здесь нет необходимости в разъяснениях с религиозной точки зрения, заявил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, комментируя общественную реакцию на военную спецоперацию России на Украине.

«С первых дней исламской истории есть примеры извращения истины. Когда пророк Мухаммад (мир ему) объявил себя посланником и пророком по повелению Всевышнего, то произошло следующее: его враги начали информационную войну против посланника Аллаха (мир ему), объявляли его умалишенным, обманщиком, колдуном и тому подобное. Сейчас мы видим схожую картину: блокируют все российские YouTube- и информационные каналы, подменяют государственные каналы фейковыми аккаунтами в социальных сетях и распространяют якобы от их имени недостоверную информацию. Частные блоги не дают возможности объективно увидеть происходящее людям в мире, и навязывается то, что нужно для реализации целей западных стратегов и их кукловодов», – написал Крганов в статье для «БизнесОнлайн».

Федеральный муфтий считает, что граждане нашей страны должны исполнять свой воинский долг, защищать суверенитет своей Отчизны, понятно всем, и здесь нет необходимости в разъяснениях с религиозной точки зрения. По его словам, все это уже давно определено в нормах исламского права и фетвах исламских ученых.

«Первый муфтий мусульман Российской империи Мухамаджан хазрат Хусаинов более 230 лет назад, во время войны того периода, отметил, что подданные Российской империи – мусульмане должны желать победы своему Отечеству и помогать ее достижению!» – подчеркнул Крганов.

«В рассуждениях исламских ученых в разных странах мы слышим следующее: Запад по-прежнему продолжает считать, что несет свободу и демократию в разные страны мира, в том числе и мусульманские, нагло вмешиваясь в их внутренние дела, показывая свою силу и пренебрежение. Скажите, ну какая это демократия, если в 2006 году в день Курбан-байрама, в святой для мусульман день, был повешен Саддам Хусейн, позже убили Муаммара Каддафи, демонстрируя почти ритуальное убийство. Это же было издевательством над почти 2 млрд мусульман! Мирная жизнь ряда государств, таких как Ирак, Ливия, Сирия, оказалась нарушена. И сейчас, когда Россия решила остановить эту гегемонию пресловутого коллективного Запада, усилилось системное давление на нашу страну абсолютно по всем направлениям. И в этом смысле ученые считают последние события не проблемой России с Украиной, а цивилизационным противостоянием России с Западом», – пишет муфтий.

Также федеральный муфтий привел пример двойных стандартов международных организаций, призванных сохранять мир и спокойствие.

«Я, как и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, и другие представители традиционных религий, участник многих заседаний ОБСЕ, был на мероприятиях в Совете Европы, в Женеве на совещаниях под эгидой ООН. Как общественные и религиозные деятели, мы выражали тревогу ростом конфликтности в мире, проводили сайд-ивенты, но нас не хотели слушать, зарубежные дипломаты ориентировали представителей своих государств игнорировать наши выступления и мероприятия. И все это происходило на фоне того, как США и страны блока НАТО фактически стирали с лица земли целые города, проводили ковровые бомбардировки в Ираке, Сирии, Ливии, совершали провокации в других странах, организовывали «цветные революции» в арабском мире. Вспомним страдания жителей Палестины. Закономерно возникает вопрос: почему нет никаких претензий и санкций в отношении США и европейских стран – членов НАТО? Почему мир избирательно «защищает» права человека только тогда, когда это выгодно?» – отметил муфтий.

Также Крганов назвал опасной теорию исключительности.

«Это страшная тенденция и угроза для всего человечества, и надо сделать все, чтобы она не стала доминирующей. Ибо в священных книгах нам говорится об угрозе, признаках появления Даджаля-Антихриста, и есть очень четкое определение в хадисах Пророка (мир ему) о том, что «…На лбу у него буква «кяф» или все слово «кафир» (неверующий, скрывающий, неблагодарный)»… Как однажды сказал один исламский российский ученый, попробуйте свастику фашистов поделить на две части зеркально, и получится арабское слово «кяфр». Для верующих людей это не просто история из древних книг, это очень глубокая философская и идеологическая данность, о чем сегодня стоит задуматься. Вот почему борьба с фашизмом, по сути, является битвой света с тьмой, парадигмой сохранения веры и спокойствия в мире», – заявил Крганов.

По словам муфтия, среди европейских мусульман звучат разные мнения о происходящих на Украине событиях. В большинстве своем они сдержанны в оценках, поскольку с общественными и религиозными организациями проводится определенная работа для того, чтобы они выступали в унисон политике своих государств. Тем не менее большинство поддерживает Россию в стремлении сохранения духовно-нравственных человеческих ценностей и своей безопасности.

«Вообще ментальность, духовная сила многонационального народа России – это великая сила, и она проявлялась всегда в трудное переломное время. Против России сегодня сплотился коллективный Запад со своим кукловодом – США, но есть и другие страны с другой позицией. Такие мусульманские страны, как ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Индонезия, выражают взвешенные взгляды. Сегодня формируется новая реальность, новое мироустройство с растущей геополитической ролью России в мировой системе. Пророк (мир ему) говорил: «Всевышний сказал: «…Если что-либо было предопределено, то это неизменно». Наш народ прошел многие испытания, с божьей помощью выстоим и сейчас», – считает Крганов.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.