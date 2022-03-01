Актер Скляр напомнил про тысячи погибших в Донбассе

Актер театра и кино, народный артист России Игорь Скляр, говоря о ситуации на Украине, напомнил, что за восемь лет в Донбассе погибли тысячи людей.

«Мы с украинским и белорусским народами – один триединый народ. Мы – единое целое. И зачем нас разделять? Зачем истреблять «русскость» в украинцах?» – цитирует Скляра «Лента.ру».

Артист также прокомментировал заявления других актеров относительно ситуации на Украине.

«То, что сейчас гуляет по социальным сетям от некоторых моих коллег по цеху, читать смешно, а если вникнуть, то даже страшно. Все эти подвывания со слезой вызваны простым желанием прикрыть свои страхи потерять зарубежные гастроли, недвижимость и гонорары. Это не представители творческой интеллигенции, это делатели бабла», – отметил он.

Актер подчеркнул, что доверяет президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и начальнику генерального штаба российских Вооруженных сил Валерию Герасимову.

«Я смотрю на наших Лаврова, Путина, Шойгу, Мишустина, Герасимова – я им верю, они ребята серьезные, они не дадут нас в обиду. У вседозволенности есть границы. Россия сегодня пошла защищать саму себя, вынужденно, по-взрослому. Как говорится, «делай, что должно, и будь что будет!». Вот наш президент и делает. Да, сегодня мы защищаем наш русский мир, да, с оружием в руках. Да, без особой радости. Наверное, мы угрюмы и сосредоточены, но души наши открыты», – заключил он.