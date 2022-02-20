Боррель похвалил Украину за «сдержанную» реакцию «на провокации»

ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм, но при этом назвал «сдержанной» реакцию Киева на некие «провокации», говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В документе не упоминается, что мощные обстрелы уже привели к началу массовой эвакуации в Россию жителей Донбасса. Однако в нем подчеркивается, что Брюссель не верит в предупреждения лидеров ЛНР и ДНР о подготовке украинского наступления, передает ТАСС.

«ЕС осуждает использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации», – говорится в заявлении Борреля, без уточнений, что именно подразумевается под «провокациями».

«Евросоюз чрезвычайно озабочен, что инсценированные события могут послужить предлогом для военной эскалации», – говорится в заявлении. В связи с этим Боррель призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, «без ограничения в перемещениях и действиях».

На ваш взгляд Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины? Нулевой

Незначительный

Средний

Высокий

Очень высокий



«ЕС не видит никаких оснований, [исходя из] приходящей [информации] из неподконтрольных [киевскому] правительству регионов Донецка и Луганска, для утверждения о возможном украинском наступлении», – говорится в заявлении.

В нем содержится призыв к России «начать содержательный диалог и обеспечить деэскалацию». Боррель в очередной раз повторил, что любые военные действия России против Украины, повлекут за собой «решительный ответ ЕС», включая «запретительные меры, скоординированные с партнерами».

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД