Медведчук объяснил истерию о «вторжении» проблемами в экономике Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.

«Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) – это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед», – написал Медведчук в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул политик, «в конечном итоге власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь все ниже в мировых рейтингах». «С такими управленцами и войны не нужно», – отметил Медведчук.

В качестве примера он привел ежегодный рейтинг экономических свобод «Economic Freedom Index – 2022», в котором Украина опустилась на три позиции и заняла 130-е место из 177, оказавшись в блоке «преимущественно несвободных» государств. «Хочу отметить, что экономические свободы оказались лучше в таких странах, как Уганда, Габон и Нигерия, а среди 45 европейских стран Украина заняла второе место с конца списка», – подчеркнул Медведчук.

Авторы исследования, по данным политика, также отметили, что в 2022 году ухудшились показатели финансовой свободы, свободы инвестиций и верховенства права. В исследовании, кроме того, отмечается, что «склонность судебной власти к политическому давлению, коррупции и взяточничеству ослабляет доверие общества». «Это не вызывает ни капли сомнения, знаю это на собственном опыте», – написал Медведчук.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о якобы планируемом Россией «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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