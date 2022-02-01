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Джонсон рассказал, как украинцы будут сражаться с русскими
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В ходе визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос якобы вторжения России.
Во время выступления британский премьер рассказал гражданам Украины, как нужно сражаться в случае ухудшения ситуации.
«Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. войска Украины очень сильны, поэтому российские матери должны помнить о жизнях своих сыновей. И, возможно, это удержит Путина (президента России Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД) от усиления конфликта, и мы привлекаемся к диалогу ради этого», – приводит слова Джонсона издание «Украина 24».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Газпром увеличил заявки на прокачку газа через Украину почти в два раза
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров), свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
При этом подобная номинация почти в два раза больше средней прокачки за январь. В частности, транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн кубометров в сутки (минимум 43 млн кубометров и максимум 74 млн кубометров), передает агентство «Прайм».
Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Погребинский объяснил заявление СНБО Украины о замене Минских соглашений
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«Данилов и Зеленский понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее. Отсюда – идея о новом соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил начать переговоры о замене Минских соглашений.
«Вместе с Юлией Тимошенко у Данилова, который выражает голос Зеленского, образовалось трогательное единство. То, что они сделали заявления против выполнения «Минска-2», фактически означает их готовность отказаться от Донбасса», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Они, конечно, не большого ума люди, но они не могут не понимать, что Донбасс и Россия не пойдут на новые соглашения. А значит, они могли бы честно и открыто сказать: в Донбассе живут «неправильные» люди, это «раковая опухоль» Украины, поэтому давайте закончим эту историю с войной, пусть Донбасс уходит, а русские вкладывают деньги в его восстановление, и никто нам не будет мешать становиться прозападными. Но они не могут так сказать, поэтому предлагают какое-то новое соглашение», – пояснил эксперт.
«При этом у Тимошенко и Данилова разная мотивация. Если Тимошенко работает на электорат Западной Украины, то Данилов и Зеленский работают на свое кресло, то есть на свою задницу, – уточнил политолог. – Оба понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее».
«А что касается 2-2,5 млн украинцев, которых Данилов готов поставить под ружье, то не знаю, откуда он берет эти цифры. В принципе людей на Украине много. Если ввести принудительную мобилизацию и предположить, что те, кто не хочет воевать со своими братьями, не успеют удрать, то набрать такое количество человек в принципе возможно. Но современные войны выигрываются не числом бойцов с ружьями. Вменяемые люди понимают, что война с Россией – это катастрофа для Украины», – заключил Погребинский.
В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением
, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press. По утверждению Данилова, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал глава СНБО Украины.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а миссия ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В Британии высмеяли визит Джонсона на Украину
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Издание Daily Mail опубликовало материал о запланированной рабочей поездке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину «в целях поддержки». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Вместе с ним в Киев должна была отправиться британский министр иностранных дел Лиз Трасс, однако заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус, передает РИА «Новости».
«Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо», – прокомментировал читатель британского таблоида под ником Tony.
«Хуже дурака только дурак с инициативой», – подхватил Segunda.
«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», – отметил Furlow-o-Netflicks с иронией.
Пользователь Ecolston предостерег Британию от отношений с Украиной. По его словам, это будет второй Афганистан.
Комментатор NP1982 призвал Джонсона заняться своей страной, «которой должен руководить как следует».
«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», – Lesley.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы.
На Украине предложили начать переговоры о замене минских соглашений
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил утверждением, что минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press.
По утверждению главы СНБО, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал Данилов.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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На Украине рассказали о злости Зеленского на США
Президент Украины Владимир Зеленский злится на американцев, которые ежедневно твердят об угрозе «российского вторжения» в страну, из-за чего Украина потеряла миллиарды долларов, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.
«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 млрд улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
По словам бывшего чиновника, США используют Украину как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, обвинив Зеленского в обмане избирателей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем.
До этого руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику.
Между тем, сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4 –5 млрд долларов.
Вместе с тем, он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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В Киеве спрогнозировали судьбу ГТС Украины после 2024 года
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Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По словам эксперта, дальнейшие перспективы ГТС полностью отсутствуют.
«Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде [президента Украины Владимира] Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть», – передает РИА «Новости» текст поста Корольчука, опубликованного в блоге на сайте «Корреспондент.нет».
Специалист предположил, что возможным сценарием существования ГТС будет «что-то по типу актов о выполнении работ: прокачайте 3 млрд кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте 3 млрд кубов – и снова получите деньги».
В период между этими тремя месяцами эксплуатации и финансирования не будет, выразил уверенность эксперт.
Напомним, в начале 2022 года Газпром снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн. В начале января глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон заявлял, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%.
США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
США подготовили санкции против российских элит
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Правительство Соединенных Штатов подготовило санкции против представителей российских элит и членов их семей на случай «вторжения на Украину», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]», – приводит слова официального представителя президента США ТАСС.
«Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом», – утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.
«Я бы также отметила, что речь идет лишь об одной части наших усилий, направленных на то, чтобы нанести удар по России со всех направлений», – уточнила Псаки. Как она напомнила, ранее представители американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, уже предупреждали о готовности в случае агрессии России против Украины ввести в отношении Москвы санкции, значительно выходящие за рамки рестрикций, которые были применены Вашингтоном в 2014 году. «Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как [представителей] российских элит, так и членов их семей», – повторила Псаки.
В понедельник британские СМИ сообщили, что администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей. В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии
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Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал Макогон в Facebook.
Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.
По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.
Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов.
ЕС пригрозил России введением экономических, финансовых, торговых санкций
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Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины», сообщил в Киеве замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», – приводит слова замглавы Еврокомиссии ТАСС.
При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над санкциями, которые могут лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций». Предприниматель, экономист Антон Любич в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила введения санкций против «Северного потока – 2». Британия и ЕС также занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Запада ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Пушков написал в Telegram, что «громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса, в этом их главный смысл».
Ранее британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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На Украине призвали ходить в церковь после запуска всех блоков АЭС
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Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль после запуска в стране всех 15 имеющихся энергоблоков АЭС испугался катастрофы, подобной аварии в Чернобыле в 1986 году.
«Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль», – заявил генерал в эфире телеканала «Наш».
По его словам, украинский «Энергоатом» находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России. Также генерал призвал ходить в церковь, чтобы «пережить зиму».
«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы «Энергоатом» пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», – заключил Москаль.
Напомним, в воскресенье украинский «Энергоатом» подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что ему «стало страшно» в связи с запуском на Украине всех имеющихся энергоблоков АЭС.
Сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина начала безжалостный эксперимент над АЭС.
Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Польша и Украина решили вместе построить газопровод
Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, что «мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», передает РИА «Новости».
Отметим, что перед поездкой в Киев политик заявил, говоря о беженцах, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».
Ранее в Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины, увеличение зарплат военных. Об этом он сообщил, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады.
«Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тыс., расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных», – передает ТАСС слова Зеленского.
Согласно данным из открытых источников, численность ВСК составляет 261 тыс. человек, таким образом, численность войск за три года повысится на 40%.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.