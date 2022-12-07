В СПЧ предложили ввести в Уголовный кодекс статью о русофобии

Журналист Вышинский предложил внести в УК статью о русофобии

Предлагаю внести в Уголовный кодекс РФ либо дополнение, либо статью о русофобии, определить меру ответственности, правовая оценка никогда не будет лишней, заявил член СПЧ, журналист Кирилл Вышинский.

Предложение от Вышинского внести в Уголовный кодекс статью о русофобии прозвучало в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в котором по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин.

«Предлагаю внести в Уголовный кодекс РФ либо дополнение, либо статью о русофобии, определить меру ответственности. Вроде выглядит наивно: кто испугается в Париже и Берлине? Но существуют соглашения о международной правовой помощи. Правовая оценка никогда не бывает лишней», – заявил журналист.

Вышинский заявил, что единственная организация, которая сейчас начала обращать внимание на Украину и как-то реагировать, это институции, связанные с ООН. Они реагируют в том числе и в первую очередь на ужасающие военные преступления, которые уже невозможно не замечать. Журналист заявил, что Россия столкнулась даже не с волной, а с таким «девятым валом» русофобии, в первую очередь в Европе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он привел в пример историю с активистами из Польши, которые занимаются развитием движения «Бессмертный полк», в том числе на территории стран Европы.

«У меня, например, есть цитата письма на официальном бланке мэрии польского города Белостока. Они еще с весны этого года выбрасывают организацию наших соотечественников из здания, в котором они в соответствии с польской Конституцией имеют право создать свою площадку для поддержки соотечественников, живущих в Польше. Так вот мэрия города пишет, что они выгоняют этих людей из здания только потому, что они русские, а вот город Белосток решительно возражает против какой-либо деятельности, пропагандирующей государство (и вот здесь второе очень важно) и народ, являющийся агрессором. То есть сама формулировка «народ, являющийся агрессором» – у меня это в голове слабо укладывается, но тем не менее эти люди себе такие вещи позволяют», – заявил Вышинский на заседании СПЧ.

Также, по словам журналиста, в Швеции была массированная информационная кампания о том, что Россия угрожает, и в классе учитель начал рассказывать, как вести себя в случае российской угрозы. Одна из девочек из русскоязычной семьи ушла из класса в слезах, потому что ее затравили ее же одноклассники.

«И знаете, это очень серьезно и сильно напоминает технологии, которые использовала нацистская Германия, антисемитизм, который тоже был призван в свое время как-то сплотить немцев в гитлеровской Германии», – отметил член СПЧ.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ заявил, что отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны.