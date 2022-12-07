Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса 7 декабря 2022, 17:44 Текст: Вера Басилая

Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ. По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России. Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи. «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент. Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества. «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ. Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации. Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

Фото: t.me/mod_russia

В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Пушилин рассказал об обстановке в Марьинке и Павловке 7 декабря 2022, 05:09 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные удерживают часть укреплений в Марьинке, но город от них зачищают, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Марьинское направление считается важным, бои ведутся в самом населенном пункте, и противник упирается, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. Он занял часть укрепрайонов, но город постепенно освобождается. Также врио главы республики затронул тему населенного пункта Павловка – ВСУ пытаются контратаковать подразделения ДНР, но они продвигаются вперед. Освобождение Павловки стало шагом к выходу на Угледар, контратаки успешно купируются, заключил Пушилин. Ранее Минобороны сообщало, что попытки украинских военных провести контратаки у Курдюмовки, Спорного и Марьинки успешно пресекаются. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении 7 декабря 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС. Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара. Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Марочко: Украина ежедневно теряет до батальона на Артемовском направлении 7 декабря 2022, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек. По словам Марочко, ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери, передает РИА «Новости». По его словам, среди украинских военных появились первые случаи обморожений, участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. Ранее Марочко рассказал, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе. Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет 7 декабря 2022, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС. Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.



«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин. Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Пушилин заявил о 19 раненых в ДНР в ходе обстрела ВСУ 6 декабря 2022, 22:05 Текст: Алексей Дегтярев

При обстреле ДНР украинскими военными погибли четверо, пострадало 19 человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. ВСУ за вторник выпустил по ДНР свыше 130 боеприпасов разного калибра, в том числе из РСЗО «Град», четверо погибли, 19 ранены, написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он указал, что украинские военные ведут огонь «варварски», без конкретных целей, под обстрел попадают жилые кварталы, детские сады, школы и храмы. ВСУ стреляют с целью убить как можно больше людей, подчеркнул глава республики. Ранее во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле города погибли не менее шести мирных жителей. Новости СМИ2 Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий 7 декабря 2022, 06:15 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам. По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину. ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град» 7 декабря 2022, 01:36 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные ночью в среду обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Град» из населенного пункта Тоненькое, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства. Обстрел начался в 00.43, всего было выпущено шесть ракет. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что при обстреле ДНР во вторник погибли четверо, ранения получили 19 человек. Новости СМИ2 Пожарные потушили загоревшуюся после обстрела крышу Донецкого национального университета 7 декабря 2022, 03:48 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные обстреляли Донецкий национальный университет, после чего крыша строения загорелась, возгорание ликвидировано, сообщили в республиканском МЧС. Сообщение о пожаре в одном из корпусов вуза поступило в 00.56 мск, приехавшие на место пожарные выяснили, что в результате обстрела загорелась кровля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. К 1.46 мск пожар локализовали, к 2.23 – ликвидировали. По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал и не погиб. Для тушения привлекались семь единиц техники и 30 человек. Напомним, ночью в среду ВСУ провели обстрел Ворошиловского района Донецка, было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град». Порт Мариуполя решили использовать в качестве хаба для доставки грузов Глава ДНР Пушилин: Порт Мариуполя будет задействован в качестве хаба для доставки грузов 7 декабря 2022, 08:21 Текст: Александра Юдина

Мариупольский порт будет задействован как хаб для доставки грузов, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, порт сможет начать работать в полную мощность после решения всех законодательных вопросов, передает ТАСС. Также глава ДНР рассказал, что на месте старого порта решено построить новый. Начало строительства запланировано в 2023 году, так как на сегодняшний день не закончена работа по разминированию территории и подготовки техдокументации. Напомним, порт Мариуполя начал работать 7 октября. Работу порта планировалось построить на строительных и промышленных грузах. Также порт решили использовать для экспорта угля. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии массового дезертирства в зоне спецоперации Путин заявил об отсутствии проблем с дезертирством в зоне спецоперации 7 декабря 2022, 18:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет проблем с массовым покиданием места службы солдатами. «Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», – передает ТАСС слова Путина, который добавил, что массового характера нет. Также российский лидер назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших позиции военных. «У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», – добавил он. Ранее Путин сообщил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации 7 декабря 2022, 17:05 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ обсудил темы специальной военной операции и развития законодательства о некоммерческих организациях. Глава государства оценил роль членов СПЧ в борьбе с «подлыми подделками зарубежными СМИ» о спецоперации и разоблачении преступлений Киева.передает ТАСС. Путин отметил, что большинство членов совета «заняли абсолютно четкую гражданскую позицию».

Ранее по решению президента в состав Совета были включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе. Новости СМИ2 Путин: Война в Донбассе была начата не Россией Путин заявил, что войну в Донбассе начали украинские власти 7 декабря 2022, 18:41 Текст: Вера Басилая

Война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. «Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Путин заявил, что западные «страны-гаранты» должны были провести выборы и вернуть все в правовое поле, но ничего сделано не было. «Я когда напоминаю коллегам в телефонных разговорах, все молчат – ответить-то нечего», – подчеркнул президент. По его словам, законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только «плевки в лицо», это скрытая русофобия, в итоге «не осталось других шансов для решения вопроса Донбасса». Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.