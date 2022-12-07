Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации

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7 декабря, среда | Последнее обновление — 17:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств
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Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро.
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Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось.
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Не стоит надеяться, что украинцы вдруг очнутся и вылечатся сами. Немцы, нация гораздо более рациональная и рассудительная, нежели романтичные и кипешные украинцы, до самого мая 1945 года веровали в вундерваффе и решительный перелом.
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами СПЧ обсудил темы специальной военной операции и развития законодательства о некоммерческих организациях.
Глава государства оценил роль членов СПЧ в борьбе с «подлыми подделками зарубежными СМИ» о спецоперации и разоблачении преступлений Киева.передает ТАСС.
Путин отметил, что большинство членов совета «заняли абсолютно четкую гражданскую позицию».
Ранее по решению президента в состав Совета были включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе.
Путин разрешил ежемесячные выплаты на ребенка из средств материнского капитала
Президент Владимир Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность семьям с детьми получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Согласно опубликованной на официальном портале правовой информации, часть средств материнского капитала может ежемесячно отправляться нуждающимся, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.
Так, ежемесячная выплата не может превышать размера прожиточного минимума для детей, установленного в области. Пособие может быть оформлено на каждого ребенка.
В Минтруда рассказали, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 779 тыс. рублей (что на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ
Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков.
В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.
Нефтенакопитель курского аэродрома загорелся из-за атаки беспилотника
В районе курского аэродрома после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель
В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщает глава региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он отметил, что в данный момент на месте происшествия ведут работу все спецслужбы, пожар локализован, пострадавших нет.
Напомним, аэропорт Курска не принимает полеты с начала спецоперации.
Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях
Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты.
Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту
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Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Глава государства сел за руль автомобиля и лично проехал по мосту, также президент пообщался со строителями, сообщает РИА «Новости».
Президент спросил про левую сторону моста. «Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?» – спросил он.
«Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая», – ответил Хуснуллин.
Президент поручил это сделать.
Путин поинтересовался у Хуснуллина, мешал ли шторм восстановлению моста.
«Очень мешали (шторма), из 56 дней 22 был шторм. Исходя из этого были применены уникальные технологии, чтобы даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли», – рассказал вице-премьер.
Кроме того, Путин согласился с идеей Хуснуллина наградить строителей, которые восстановили Крымский мост в короткие сроки.
Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что поврежденные при подрыве грузовика все четыре пролета на автодорожной части Крымского моста установлены на свои места. По словам Хуснуллина, рабочие завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета.
Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS
В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины
Минобороны показало пуски трех ракет «Калибр» по объектам Украины
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Министерство обороны России показало кадры пуска высокоточных ракет по системе военного управления, а также объектам энергетики Украины.
Минобороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток.
Ранее в Минобороны сообщили, что около 15.00 мск в понедельник по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
После ударов в ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии.
«Калибр» (по классификации НАТО – SS-N-27 Sizzler) – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки).
Российские военные ударили по складам боеприпасов ВСУ в Запорожье
Власти Запорожья заявили о серии ударов по складам боеприпасов украинских военных
ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он пояснил, что российские военнослужащие также ставили целью уничтожить огневые позиции бойцов ВСУ и занятые боевиками киевского режима инфраструктурные объекты.
При этом назначенный в Киеве секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале отметил, что якобы удар пришелся на объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, одно из предприятий оказалось поврежденным.
Ранее в городе Запорожье, который контролируется вооруженными силами Украины, звучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8
Истребительной авиацией ВКС возле Юрьевки сбит в воздухе Су-25 ВСУ, а в районе Зверево Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский МиГ-29, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО у Марьинки ДНР сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены десять беспилотников возле Кирилловки, Вишневого, Степного ДНР, а также Красноселовки и Токмака Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Новолуганским ДНР, сообщил Конашенков.
В США напомнили про ложные обещания Зеленского о мире с Россией
Обозреватель Responsible Statecraft Снайдер: Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией
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Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией, однако после победы на выборах отказался от выполнения Минских соглашений, выразил мнение обозреватель американского портала Responsible Statecraft Тед Снайдер в авторской статье.
Обозреватель подчеркнул, что это не Россия использовала время, полученное благодаря Минским соглашениям, для наращивания сил и последующего нарушения договоренностей, а Украина, передает ТАСС.
По оценке автора, в 2019 году Зеленский был избран во многом благодаря своей программе на установление мира с Россией. Зеленский, в частности, получил голоса русскоязычных жителей юга и востока Украины.
Как полагает автор статьи, для выполнения договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями, Зеленский должен был заручиться поддержкой США, однако не получил ее. В результате Зеленский отказался выполнять Минские соглашения.
Как напомнил Снайдер, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок в октябре отметил, что боевых действий на Украине, вероятно, можно было избежать, если бы Киев был готов соблюдать Минские соглашения, признал автономию Донбасса в составе Украины, избегал военных советников НАТО и обещал не вступать в Североатлантический альянс.
В материале также приводится мнение политолога из Кентского университета (Британия) Ричарда Саквы. Он отметил, что ни США, ни ЕС не приложили серьезных усилий, чтобы оказать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений.
Как отмечает Снайдер, с этим согласился также старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Анатоль Ливен. По его словам, США, хоть и поддерживали Минские соглашения публично, на деле ничего не сделали, чтобы подтолкнуть Украину к их реальному выполнению.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
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Стокгольмский институт SIPRI назвал мировых лидеров на рынке вооружений в 2021 году
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Совокупные продажи ста крупнейших оружейных и военных сервисных компаний в мире выросли в 2021 году на 1,9% и составили 592 млрд долларов, следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
В данный момент оружейные компании из США по-прежнему доминируют в мире, несмотря на уменьшение продаж на 0,9%. В Штатах находятся 40 крупнейших крупнейших производителей оружия из 100. С 2018 года компании США занимают первые пять строчек рейтинга, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Возглавляет рейтинг концерн Lockheed Martin, заработавший в прошлом году 60,3 млрд долларов. На втором месте находится Raytheon Technologies, которая увеличила продажи на 9,1%. На третьем месте оказался Lockheed, чьи показатели снизились из-за инфляции, а на пятом месте General Dynamics с увеличением продажи в номинальном выражении.
Вторым крупным производителем оружия в мире в прошлом году являлся Китай, чьи восемь организаций вошли в топ-100 и четыре попали в первую десятку. По информации издания, совокупные продажи остановились на отметке в 109 млрд долларов, при этом рост составил 6,3% по сравнению с прошлым годом.
Как заявил научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян, в 2021 году китайская компания CSSC стала крупнейшим в мире производителем военных кораблей с продажами оружия на 11,1 млрд долларов.
Кроме того, 27 европейских компаний вошли в сотню крупнейших производителей оружия в 2021 году. Так, суммарный объем продаж ЕС по сравнению с 2020 годом вырос на 4,2% и составил 123 млрд долларов. Согласно прогнозу SIPRI, продажи будут увеличиваться в 2022 году, так как спрос на оружие в Европе растет из-за ситуации на Украине.
Лидером по европейской территории стала Великобритания, восемь производителей страны попали в топ-100, продав боеприпасов на 40,4 млрд долларов – на 2,7% меньше, чем в 2020 году. Также пять французских компаний получили за год 28,8 млрд долларов (+15%), две итальянских – 16,9 млрд. евро (+15%).
Кроме того, в сотню ведущих мировых производителей оружия вошли немецкие Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl, совокупный объем продаж которых достиг 9,3 млрд. долларов. А также украинская «УкрОборонПром», польская PGZ, норвежская Kongsberg и испанская Navantia.
Также топ-100 вошли три трансъевропейских предприятия: концерн Airbus, продавший оружие на 10,9 млрд долларов (-15%), компания KNDS, заработавшая 3 млрд долларов.
В России продажи оружия шестью российскими компаниями выросли на 0,4% до 17,8 млрд евро. В рейтинге 2021 года обозначены «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, -12%), «Объединенная двигателестроительная корпорация» (-3,3%) и «Вертолеты России» (-4,5%), где продажи снижены. Однако у «Объединенной судостроительной корпорации» (+4,7%), «Корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ)» (+18%) и «Уралвагонзавода» (+4,1%) продажи возросли.
Отмечается, что все российские компании «в сотне» за прошедший год кроме «Корпорации Тактическое ракетное вооружение» и «Объединенной судостроительной корпорации» входят в холдинг «Ростех». При этом продажи вооружений корпорацией «Ростех» с 2020 по 2021 год сократились на 13% до 15,5 млрд долларов.
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Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях
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Огневое поражение нанесено ротной тактической группе ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Табаевка Харьковской области. Ликвидированы 65 украинских военнослужащих и две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Решительными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать возле населенных пунктов Житловка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе Райгородка уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжаются успешные наступательные действия на Донецком направлении. За минувшие сутки уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.
Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки на Южно-Донецком направлении недалко от населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Однако противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах Кисловки, Кругляковки, Крахмального Харьковской области, Торского, Тоненького, Водяного, Ивано-Дарьевки ДНР, а также 72 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 193 районах, сообщил Конашенков.
У Краматорска и Диброва ДНР поражены пункты дислокации иностранных наемников. Возле Парасковиевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под населенным пунктом Рай-Александровка ДНР взорвана радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.
Недалеко от Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении
Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении
Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС.
Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара.
Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»
Путин на форуме «Мы Вместе» вручил награду волонтеру года
Президент России Владимир Путин в Международный день добровольцев принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе» и вручил награду победителю в номинации «Волонтер года».
Глава государства наградил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко. Получив награду из рук главы государства, Тараненко поблагодарил его и всех граждан страны «за поддержку волонтерского движения, за поддержку Донбасса и за то, что мы наконец-то дома», передает ТАСС.
«Эта награда, действительно, доказательство того, что мы на правильном пути, мы совершаем правильные поступки, делаем правильные дела. Я неспроста говорю «мы», потому что это заслуга не только моя, это заслуга большой команды», – отметил победитель и поименно перечислил своих коллег, назвав их настоящими патриотами.
Путин и Тараненко вместе ушли со сцены, при этом президент приобнял волонтера.
Церемония вручения наград состоялась в первый день одноименного форума волонтеров, который будет проходить в Манеже до 7 декабря. Премия присуждается за вклад в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. Основной ее задачей является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских волонтеров с Днем добровольца, назвав их «целой огромной армией».
Минобороны сообщило о вызволении из украинского плена 60 российских военнослужащих
После успешных переговоров с украинской стороной удалось вызволить из плена 60 российских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что в результате переговоров 6 декабря с подконтрольной Украине территории возвращены 60 российских военных, в плену им грозила смертельная опасность.
Освобожденные будут отправлены в Москву для лечения и реабилитации. В данный момент военным оказывается медицинская и психологическая помощь.
Напомним, 1 декабря было возвращено 50 российских военнопленных.
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