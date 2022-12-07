Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации

Стокгольмский институт SIPRI назвал мировых лидеров на рынке вооружений в 2021 году

Совокупные продажи ста крупнейших оружейных и военных сервисных компаний в мире выросли в 2021 году на 1,9% и составили 592 млрд долларов, следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В данный момент оружейные компании из США по-прежнему доминируют в мире, несмотря на уменьшение продаж на 0,9%. В Штатах находятся 40 крупнейших крупнейших производителей оружия из 100. С 2018 года компании США занимают первые пять строчек рейтинга, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Возглавляет рейтинг концерн Lockheed Martin, заработавший в прошлом году 60,3 млрд долларов. На втором месте находится Raytheon Technologies, которая увеличила продажи на 9,1%. На третьем месте оказался Lockheed, чьи показатели снизились из-за инфляции, а на пятом месте General Dynamics с увеличением продажи в номинальном выражении.

Вторым крупным производителем оружия в мире в прошлом году являлся Китай, чьи восемь организаций вошли в топ-100 и четыре попали в первую десятку. По информации издания, совокупные продажи остановились на отметке в 109 млрд долларов, при этом рост составил 6,3% по сравнению с прошлым годом.

Как заявил научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян, в 2021 году китайская компания CSSC стала крупнейшим в мире производителем военных кораблей с продажами оружия на 11,1 млрд долларов.

Кроме того, 27 европейских компаний вошли в сотню крупнейших производителей оружия в 2021 году. Так, суммарный объем продаж ЕС по сравнению с 2020 годом вырос на 4,2% и составил 123 млрд долларов. Согласно прогнозу SIPRI, продажи будут увеличиваться в 2022 году, так как спрос на оружие в Европе растет из-за ситуации на Украине.

Лидером по европейской территории стала Великобритания, восемь производителей страны попали в топ-100, продав боеприпасов на 40,4 млрд долларов – на 2,7% меньше, чем в 2020 году. Также пять французских компаний получили за год 28,8 млрд долларов (+15%), две итальянских – 16,9 млрд. евро (+15%).

Кроме того, в сотню ведущих мировых производителей оружия вошли немецкие Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl, совокупный объем продаж которых достиг 9,3 млрд. долларов. А также украинская «УкрОборонПром», польская PGZ, норвежская Kongsberg и испанская Navantia.

Также топ-100 вошли три трансъевропейских предприятия: концерн Airbus, продавший оружие на 10,9 млрд долларов (-15%), компания KNDS, заработавшая 3 млрд долларов.

В России продажи оружия шестью российскими компаниями выросли на 0,4% до 17,8 млрд евро. В рейтинге 2021 года обозначены «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, -12%), «Объединенная двигателестроительная корпорация» (-3,3%) и «Вертолеты России» (-4,5%), где продажи снижены. Однако у «Объединенной судостроительной корпорации» (+4,7%), «Корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ)» (+18%) и «Уралвагонзавода» (+4,1%) продажи возросли.

Отмечается, что все российские компании «в сотне» за прошедший год кроме «Корпорации Тактическое ракетное вооружение» и «Объединенной судостроительной корпорации» входят в холдинг «Ростех». При этом продажи вооружений корпорацией «Ростех» с 2020 по 2021 год сократились на 13% до 15,5 млрд долларов.

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