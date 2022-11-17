Путин обновил состав Совета по правам человека

Президент включил военкора Коца и юриста из ДНР Шишкину в состав СПЧ и исключил журналиста Сванидзе

В состав Совета по правам человека по решению президента Владимира Путина включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе.

Среди новых членов совета – спецкор ИД «Комсомольская правда» Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, руководитель ОНФ Московской области Юлия Белехова, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из состава СПЧ исключены глава «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин, журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также Иван Засурский, Игорь Каляпин и Галина Осокина.

Отметим, что Елена Шишкина, один из самых известных в ДНР юристов. Специалист по уголовному и административному законодательству. Ещё в 2018 году стала председательствующей судьёй народного трибунала ДНР по расследованию военных преступлений украинского режима.

Юлия Белехова - руководитель ОНФ Московской области. В последнее время активно занимается защитой прав военнослужащих, помощью их семьям. Объединила вокруг себя активные семьи защитников отечества.

Александр Коц - профессиональный военкор, это представитель традиционных СМИ и один из самых популярных блогеров одновременно.

Алексей Мельников - секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по защите прав человека в местах принудительного содержания. В СПЧ очевидно продолжит заниматься темой защиты прав заключённых.

Екатерина Сморода - один из наиболее заметных и активных региональных Уполномоченных по правам ребёнка. Особенно себя проявила в период работы с беженцами в начале этого года.

Также среди новых членов СПЧ Сергей Рукшин - математик, профессор, представитель Санкт-Петербурга. Зампред Общественного совета при Минпросе. Ян Власов сопредседатель союза общественных объединений пациентов. С начала пандемии неоднократно работал вместе с СПЧ над выработкой рекомендаций Совета по теме здравоохранения и социальной поддержки.