ФСБ попросила заочно арестовать украинского министра Верещук

ФСБ попросила о заочном аресте для украинских министра Верещук и замминистра Джапаровой

Следователи ФСБ России просят Лефортовский суд Москвы избрать заочный арест в отношении первого замминистра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой и министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук по обвинению в нарушении территориальной целостности РФ; их объявили в международный розыск.

В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Ирины Верещук и Эмины Джапаровой, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ («Нарушение территориальной целостности РФ»), они объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Следователи ФСБ просят районный суд взять обвиняемых под стражу с момента их фактического задержания, экстрадиции или депортации на территорию России. Вменяемая Верещук и Джапаровой статья предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее Верещук заявила, что начинается добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона.

До этого Верещук рассказала, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.

Напомним, в июле Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».