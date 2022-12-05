Стокгольмский институт SIPRI назвал мировых лидеров на рынке вооружений в 2021 году

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5 декабря, понедельник | Последнее обновление — 13:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях
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Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации.
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Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада.
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Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Стокгольмский институт SIPRI назвал мировых лидеров на рынке вооружений в 2021 году
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Совокупные продажи ста крупнейших оружейных и военных сервисных компаний в мире выросли в 2021 году на 1,9% и составили 592 млрд долларов, следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
В данный момент оружейные компании из США по-прежнему доминируют в мире, несмотря на уменьшение продаж на 0,9%. В Штатах находятся 40 крупнейших крупнейших производителей оружия из 100. С 2018 года компании США занимают первые пять строчек рейтинга, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Возглавляет рейтинг концерн Lockheed Martin, заработавший в прошлом году 60,3 млрд долларов. На втором месте находится Raytheon Technologies, которая увеличила продажи на 9,1%. На третьем месте оказался Lockheed, чьи показатели снизились из-за инфляции, а на пятом месте General Dynamics с увеличением продажи в номинальном выражении.
Вторым крупным производителем оружия в мире в прошлом году являлся Китай, чьи восемь организаций вошли в топ-100 и четыре попали в первую десятку. По информации издания, совокупные продажи остановились на отметке в 109 млрд долларов, при этом рост составил 6,3% по сравнению с прошлым годом.
Как заявил научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян, в 2021 году китайская компания CSSC стала крупнейшим в мире производителем военных кораблей с продажами оружия на 11,1 млрд долларов.
Кроме того, 27 европейских компаний вошли в сотню крупнейших производителей оружия в 2021 году. Так, суммарный объем продаж ЕС по сравнению с 2020 годом вырос на 4,2% и составил 123 млрд долларов. Согласно прогнозу SIPRI, продажи будут увеличиваться в 2022 году, так как спрос на оружие в Европе растет из-за ситуации на Украине.
Лидером по европейской территории стала Великобритания, восемь производителей страны попали в топ-100, продав боеприпасов на 40,4 млрд долларов – на 2,7% меньше, чем в 2020 году. Также пять французских компаний получили за год 28,8 млрд долларов (+15%), две итальянских – 16,9 млрд. евро (+15%).
Кроме того, в сотню ведущих мировых производителей оружия вошли немецкие Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl, совокупный объем продаж которых достиг 9,3 млрд. долларов. А также украинская «УкрОборонПром», польская PGZ, норвежская Kongsberg и испанская Navantia.
Также топ-100 вошли три трансъевропейских предприятия: концерн Airbus, продавший оружие на 10,9 млрд долларов (-15%), компания KNDS, заработавшая 3 млрд долларов.
В России продажи оружия шестью российскими компаниями выросли на 0,4% до 17,8 млрд евро. В рейтинге 2021 года обозначены «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, -12%), «Объединенная двигателестроительная корпорация» (-3,3%) и «Вертолеты России» (-4,5%), где продажи снижены. Однако у «Объединенной судостроительной корпорации» (+4,7%), «Корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ)» (+18%) и «Уралвагонзавода» (+4,1%) продажи возросли.
Отмечается, что все российские компании «в сотне» за прошедший год кроме «Корпорации Тактическое ракетное вооружение» и «Объединенной судостроительной корпорации» входят в холдинг «Ростех». При этом продажи вооружений корпорацией «Ростех» с 2020 по 2021 год сократились на 13% до 15,5 млрд долларов.
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Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом
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Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.
В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.
В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».
При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказа впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.
Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
New York Times рассказала, как определяют «коллаборационистов» на территориях под Херсоном
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The New York Times рассказывает, как «записывают в коллаборационисты» на территориях в Херсонской области. NYT привела пример истории местного бизнесмена Ильи Карамаликова, которого украинские следственные органы обвиняют в содействии побегу российского военного.
В один из дней этот отряд задержал заблудившегося российского летчика. Его поместили под арест, но, как пишет NYT, поскольку ВСУ даже в отдаленной близости в городе уже не было, Карамаликов не увидел другого выхода, как отдать летчика россиянам. Именно это и служит теперь основанием для обвинения.
По логике обвинения, заключает издание, летчика следовало убить и скрыть это от российских властей, передает «Страна.ua».
Неоднозначность ситуации The New York Times подчеркивает высказыванием одного из херсонских раввинов: «Все эти люди, которые сбежали, теперь судят нас. Это жестокие времена».
Напомним, что международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях.
Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»
Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.
По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.
«Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.
Российский спецназовец рассказал об отступавшем с оторванной ногой украинском военном
Боец рассказал, как военный Украины смог отступить без ноги, вероятно, под наркотиками
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Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ, которому оторвало ногу чуть выше колена, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, возможно, он находился под каким-то препаратом, который просто делает из человека «не то, что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, во время атаки «Кракена» десять человек целенаправленно шли в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика.
Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
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ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».
Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.
«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.
Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.
Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами
Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».
Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.
Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.
ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на донецком направлении
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На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска остановили попытку ВСУ восстановить положение в Андреевке, Курдюмовке, Авдеевке и Марьинке ДНР, было уничтожено 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.
Также на Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в Куземовке ЛНР, где было уничтожено до 60 военных ВСУ и техника.
Кроме того, на красно-лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР, подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны авиацией и артиллерией, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».
Также Конашенков сообщил, что противник пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское ДНР, там также подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции ударами авиации и артиллерии ВС России.
Противник на этом направлении потерял 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Также в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Купянске Харьковской области, Святогорске и Константиновке ДНР, кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.
По данным Минобороны, в районе населенного пункта Краматорск ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а возле поселка Каленики ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в Табаевке Харьковской области и Приморском Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Также ВКС России в районе населенного пункта Селидово ДНР сбила вертолет Ми-8 ВСУ.
Всего средствами ПВО сбито за сутки 10 беспилотников в районах населенных пунктов Голиково ЛНР, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка ДНР, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» возле Попасной и Лисичанска ЛНР, а также Новопетриковки, Волновахи и Куйбышево ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР).
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Украинский пленный рассказал о бесполезности британской спецподготовки
Украинский пленный десантник заявил, что ему не пригодилась в бою британская подготовка
Десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, поделился, что в бою ему не пригодилась британская военная подготовка.
Он рассказал, что программа была облегченной: бег двойками и тройками, уроки обороны в лесу, лазание по коллекторам в городе. Была имитация обороны, но во время ее проведения даже никто не нападал, передает РИА «Новости».
Военнопленный скептически оценил полученные навыки. Проценко добавил, что в поле такие уроки не применить, они оказались бесполезными.
2 декабря на официальном брифинге Минобороны России сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ЛНР в плен сдались 11 украинских военных.
Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.
Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».
Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.
Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Российские военные ударили по складам боеприпасов ВСУ в Запорожье
Власти Запорожья заявили о серии ударов по складам боеприпасов украинских военных
ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он пояснил, что российские военнослужащие также ставили целью уничтожить огневые позиции бойцов ВСУ и занятые боевиками киевского режима инфраструктурные объекты.
При этом назначенный в Киеве секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале отметил, что якобы удар пришелся на объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, одно из предприятий оказалось поврежденным.
Ранее в городе Запорожье, который контролируется вооруженными силами Украины, звучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.
США предсказали снижение интенсивности боев на Украине
Директор нацразведки США Хейнс предсказала снижение темпов ведения боевых действий на Украине
В ближайшие месяцы на Украине ожидается снижение темпов ведения боевых действий, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
Хейнс заявила, что уже сейчас наблюдается некоторое снижение темпа. По мнению американской разведки, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. По ее словам, важно, какая ситуация сложится к концу зимы, передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску
Рогов: ВСУ нарастили группировку в Запорожье, демонстративно перебросив силы к Артемовску
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перебрасывают силы с запорожского направления к Артемовску (Бахмуту) в ДНР, но продолжают наращивать группировку в Орехове, перевозя технику с херсонского направления через Днепропетровск ночью, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, боевики Зеленского специально и прилюдно перебрасывают небольшое количество военных с запорожского направления из Орехова в окрестности Бахмута. Между тем, ночью гонят технику туда же [в Орехов] с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск, усиливая группировку.
Рогов считает, что ВСУ таким образом не отказываются от удара по Запорожской области, пытаясь прикрыть свои планы, передает радио «Комсомольская правда».
Он также считает, что заморозки приведут к обострению на линии боевого соприкосновения, будет очень непростой и тревожный декабрь.
Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога.
Кадыров сообщил о задержании планировавших подрыв диверсантов в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров: Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, которые планировали подрыв на освобожденных территориях, и получении от них ценной информации.
По его словам, продолжается зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов, в ходе которой были задержаны диверсанты, планировавшие вести подрывную деятельность на освобожденных территориях, передает РИА «Новости». Кадыров добавил, что командование российских спецподразделений получило от задержанных ценную информацию, которую планирует использовать против украинских националистов в ближайшее время.
Он добавил, что удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатые вещества.
Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему на Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.
ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Красноармейска
Конашенков: ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в районе Красноармейска в ДНР
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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, ВКС России сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска, за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.
По его словам, в районах населенных пунктов Григоровка и Марково ДНР уничтожены две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении
«В районе населенного пункта Диброва Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования», – сказал Конашенков.
По его словам, на Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу.
Конашенков также отметил, что Вооруженные силы России нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества и решительными действиями сорвали атаки двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Кременная. «Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль», – сказал он.
Он добавил также, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах.
Ранее ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на Донецком направлении.
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Авиация ВКС России и ПВО сбили в небе ДНР украинские МиГ-29 и Су-25
Истребительной авиацией возле населенного пункта Украинка ДНР сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО под Никольским ДНР сбит украинский Су-25, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены семь беспилотников в районах Краснореченское, Сватово, Голиково, Червонопоповка, Сторожевка ЛНР и Егоровка ДНР, сообщил Конашенков.
В воздухе перехвачены 13 РСЗО «Ураган» и «Ольха» возле населенных пунктов Сватово ЛНР, Егоровка и Новоандреевка ДНР, отчитались в Минобороны.
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