Боевик «Азова» рассказал об убийствах мирных жителей Мариуполя

Боевик украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» признал вину в убийстве нескольких мирных жителей Мариуполя.

Бочкарев служил водителем-стрелком в разведке «Азова», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Международного общественного трибунала по Украине, опубликованные медиапроектом «Мариуполь – территория преступлений».

В феврале 2022 года он вместе со своей группой занял позиции в школе № 42, там боевики расстреливали прятавшихся в учреждении мирных жителей, также они расстреливали проходивших мимо граждан.

В начале марта рота Бочкарева ушла на завод «Азовсталь», после этого – в Мариупольский государственный университет. Там они соединились с военнослужащими украинской нацгвардии и теробороны. В общей сложности группа набрала 250-300 человек.

Они занимались патрулированием у торгового центра, занимая огневые позиции в жилых домах. Оттуда они также вели стрельбу по мирным жителям и минировали тела убитых. Минирование проводилось для того, чтобы подорвать больше мирных граждан и российских военнослужащих.

Бочкарев также признал вину в стрельбе по окнам жилых домов и по машинам. Погибли минимум трое, один пострадал.

Он рассказал о случае у Мариупольского университета. Там боевики заметили группу активно разговаривающих мужчин. Один из командиров с позывным «Мангуст» дал команду атаковать, и четверо азовцев расстреляли пятерых мирных граждан.

Бочкарев признался, что вина убитых была лишь в том, что те решили выпить алкоголь на улице в комендантское время. Эти тела боевики также заминировали. Позже той же ночью группа расстреляла еще пятерых мужчин у жилого дома.

Позже Бочкарев сдался в плен.

Ранее сообщалось, что Бочкарев виновен в ряде других расстрелов мирных жителей Мариуполя, совершенных еще в феврале.