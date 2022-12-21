Опубликованы данные о зверствах боевика «Азова» в Мариуполе

Боец батальона «Азов» (запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» расстрелял несколько мирных жителей в Мариуполе, следует из материалов Международного общественного трибунала по Украине.

Согласно данным, опубликованным в рамках медиапроекта «Мариуполь – территория преступлений», Бочкарев – водитель-стрелок группы разведки специального назначения. В феврале его группа заняла позиции в школе №42 и расстреляла прятавшихся в ней горожан, передает РИА «Новости».

Военная техника на территории учебного заведения, где бойцы батальона размещались до начала марта, привлекла внимание мирных жителей. Боевики принимали это за шпионаж и следили за территорией вокруг школы посменно.

В одно из таких дежурств Бочкарев заметил мужчину, который шел мимо и, по его мнению, снимал на камеру военную технику. Боец привел его за школьное здание.

«Там командир роты группы разведки специального назначения отобрал у задержанного телефон и приказал «Ведьмаку» расстрелять его. Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь», – говорится в материале на сайте трибунала.

Таким же образом от рук «Ведьмака» погибли еще два мирных жителя. Четвертую жертву Бочкарев ликвидировал, потому что «он находился поблизости».

«Очевидно, что перед «азовцами» стояла задача зачистить территорию вокруг школы от любых лиц, а также замести следы расстрелов гражданских», – указано в публикации.

Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.