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Киевлянам пообещали экстренные отключения света всю зиму
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Экстренные отключения электроснабжения украинской столицы продлятся в течение всего зимнего периода, заявил заместитель руководителя Киевской городской администрации Петр Пантелеев.
Ситуация остается сложной, продолжаются отключения и ограничения, по большей части это экстренные отключения, и это продлится всю зиму, заявил Пантелеев, передает ТАСС.
Он добавил, что работы над восстановлением инфраструктуры будут продолжаться.
Ранее гендиректор поставщика электроэнергии YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что в Киеве не работает 60% трансформаторов.
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
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С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.
Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости
Академик НАН Украины Либанова предсказала год катастрофического падения рождаемости в стране
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Для Украины 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.
Либанова не исключила, что к 2030 году население страны сократится до 35 млн. При этом она заявила: «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 млн». По ее словам, «этого может и не быть», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как пояснила Либанова, для простого восстановления поколений требуется, чтобы женщина в среднем за жизнь рожала «2,13–2,15 ребенка», но в 2021 году на Украине этот показатель был на уровне 1,1, в 2022 году – «еще меньше».
Либанова со ссылкой на данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины сообщила, что население сокращается с 1994 года. По ее словам, по разным оценкам, уже сейчас в стране живет 34–35 млн человек.
Напомним, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 млн человек. Украинские СМИ и государственная служба статистики Украины сообщали, что население Украины в начале 2022 года составляло от 37 млн (без Крыма, ДНР и ЛНР) до 41 млн (без Крыма).
В декабре число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев превысило 5 млн человек. Летом, по данным ООН, во всех странах Европы насчитывалось порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну (по тем же данным, Россия тогда приняла почти 1,97 млн человек).
Урожай в Запорожской области превысил ее потребности в пять раз
Глава правительства Запорожской области Кольцов сообщил об урожае, который в пять раз превысил потребности региона
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В Запорожской области собрали 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур, продуктовая потребность региона составляет 500 тыс. тонн, сообщил председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.
Кольцов указал, что в регионе собран урожай, который «в пять раз больше», чем могут потребить сами жители Запорожской области. При этом общий объем засеянных зерновыми площадей в 2022 году составляет 1,27 млн га, что сравнимо с показателями «при Украине» со всей территории области, но сейчас речь только об освобожденной Россией территории. Кроме того, 20% посевов были уничтожены в результате боевых действий. Кольцов подчеркнул, что производители Запорожской области полностью обеспечивают регион молоком, хлебом и мясом.
Как сообщил Кольцов, жители региона смогут поменять украинскую гривну, хождение которой прекращается с 1 января, в течение трех месяцев – до 1 апреля «в любом отделении банка ПСБ и МРБ, пока без ограничения суммы», передает ТАСС.
Ремонт порта Бердянска начнут в 2023 году. В регионе в 2022 году перезапущено 70 промышленных предприятий. К газоснабжению подключен 201 населенный пункт, 95% квартир и 84% частных домов. Область закупает уголь в ДНР, ЛНР и Кузбассе, сообщил он.
Более 154 тыс. жителей области получают российские пенсионные выплаты месяц в месяц. Пенсии в 2023 году планируется пересчитать и вывести на уровень прожиточного минимума. Свыше 75 тыс. жителей области пользуются мерами государственной соцподдержки в виде различных выплат.
Были отремонтированы 145 из 173 школ региона к началу учебного года. Все 173 школы обеспечены бесплатным горячим питанием для начальных классов. При этом Запорожской области не хватает 1,3 тыс. школьных учителей. Также область нуждается в медицинском вузе для подготовки новых кадров. Медики из разных регионов России помогают в диспансеризации детей.
Комплексная программа развития Запорожской области будет принята в первой половине 2023 года. Федеральное финансирование фонда развития промышленности области составит 1,5 млрд рублей. Власти Запорожья готовы кредитовать промышленность под 3% через региональный фонд. Выкуп инвесторами компаний в Запорожье будет возможен после определения их стоимости. Запорожская область планирует войти в нацпроекты в 2023 году.
Напомним, жители Запорожской области, как и жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской области, на референдуме проголосовали за воссоединение их региона с Россией. Осенью глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие указанных регионов в состав России. При этом сам город Запорожье пока остается под контролем вооруженных сил Украины.
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На акции протеста из-за отключения света в Киеве устроили стрельбу
Стрельба произошла на акции протеста из-за отключения света в жилом комплексе в Киеве
В Киеве произошла стрельба на акции протеста против отключения электричества в жилом комплексе из-за долгов застройщика перед энергохолдингом ДТЭК, сообщают СМИ.
На акцию протеста вышли жители ЖК Бережанский. Они перекрыли дорогу, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, в энергопоставляющей компании YASNO (входит в ДТЭК) сообщили, что в столице Украины наблюдается наиболее сложная в стране ситуация с электроснабжением. На днях гендиректор YASNO Сергей Коваленко признал, что нет никаких улучшений ситуации.
В России усомнились в способности генсека ООН быть посредником в мирных переговорах с Киевом
Политолог Ткаченко: Генсек ООН Гутерриш не подходит на роль посредника между Россией и Украиной
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Идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. Выстраивать переговорный процесс без согласования с Россией – неправильно. Кандидатура Антониу Гутерриша в качестве посредника неприемлема: генеральный секретарь ООН – техническая фигура. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов.
«Гутерриш не подходит на роль посредника по двум причинам. Во-первых, генеральный секретарь ООН – фигура сугубо техническая. Политические функции она приобретает только в том случае, если обе стороны, привлекающие генерального секретаря к посредничеству, с этим согласны», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«В последнее десятилетие была тенденция рассматривать генсека ООН как потенциального посредника, однако сегодня он возвращается к роли «главного по ручкам и папкам». Во-вторых, Россия как страна не нуждается в подобного рода посредниках: мы точно знаем, чего хотим в ходе образовавшегося конфликта. Наша позиция может быть изложена без участия третьей стороны», – указывает эксперт.
«В целом идея Украины о «мирном саммите» – сугубо пропагандистская. Ее цель – сохранить Киев в новостных заголовках как можно дольше. Даже вне этого контекста способность Гутерриша выступать в качестве посредника – крайне сомнительна», – резюмирует Ткаченко.
Несколько иного мнения придерживается политолог Владимир Корнилов. По его словам, задействовать генсека ООН в качестве посредника можно, однако сама идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. «Выстраивать какие-либо планы о переговорах, исходя из сценария «абсолютного поражения» Москвы, крайне неверно. Подобная позиция ничего общего с реальными путями выхода из сложившегося кризиса не имеет», – подчеркивает собеседник.
«Киев понимает: если конфликт завершится, то НАТО прекратит поставки оружия на Украину, а офис Зеленского лишится финансовой поддержки стран Запада. С другой стороны, партнеры Киева требуют от него выдать конкретные варианты завершения кризиса. Именно поэтому офис Зеленского так отчаянно формулирует абсолютно безумные предложения, включая идею международного суда над Москвой», – рассуждает эксперт.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.
Гутерриш согласился принять роль посредника на «мирном саммите» вокруг ситуации на Украине. Однако генеральный секретарь ООН подчеркнул, что займет данную позицию исключительно в случае согласия всех сторон.
Напомним, что Кремль отверг возможность переговоров с Украиной на условиях Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда ориентировалась только на свои условия и здравый смысл.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.
Лавров подчеркнул, что Украине известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности наших новых земель: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
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Эксперты призвали вычистить из Рунета украинских «интернет-бойцов»
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Данные «льющих помои» в соцсетях украинских активистов, которые опубликовали хакеры RaHDit, должны быть использованы модераторами и администрацией российских соцсетей, чтобы вычислить и заблокировать всех негодяев, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Кроме того, на их взгляд, необходимо заниматься контрпропагандой.
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что опубликованные хакерами данные украинских «интернет-бойцов» никак не помогут в борьбе с ними. Однако, по ее мнению, следует применять контрмеры, в том числе со стороны государства. Причем делать это следует систематически, а не разово.
«Выявлять и привлекать к ответственности их нужно, но в текущей ситуации это невозможно, так как граждане не находятся в Российской Федерации. Нужно заниматься контрпропагандой, а не занимать чисто оборонительную позицию, как это сейчас происходит, и смотреть, как всю страну заваливают провокационными материалами и фейками. Для этого необходима системная работа со стороны государства», – убеждена собеседница.
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич наоборот находит представленные хакерами данные полезными. Пригодиться они, по его словам, могут в борьбе с негодяями в интернете, ведь необходимо четко понимать, «кто друг, а кто враг».
«Вообще, эта информация, скорее, не для государства, потому что оно ничего не может с этими активистами сделать, так как они находятся на территории Украины, а для оперативных действий, которые должны предпринимать модераторы и администрации наших соцсетей. Потому что речь идет непосредственно про Рунет», – говорит специалист.
Он подчеркивает, что все эти люди, которых «рассекретили», должны быть заблокированы во всех российских социальных сетях. Однако предварительно в тесном сотрудничестве с профильными структурами, силовиками должны быть выявлены «сетки», каналы влияния этих интернет-активистов.
«Как только все будут вычислены, все это единым махом в режиме моментальной спецоперации должно быть зачищено. Вся эта грязь, гнусь должна быть удалена из наших соцсетей. Причем не только сотни и тысячи этих аккаунтов, пабликов, сообществ, которые они администрируют, но и все связанные с ними сообщения. Всю эту гнусь, грязь и гадость мы должны вычистить из Рунета», – заключил Малькевич.
Ранее хакеры RaHDit опубликовали в Сети списки 400 курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, а также данные более чем 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины.
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Французы высмеяли Киев за призыв исключить Россию из ООН
Читатели Le Parisien раскритиковали призыв украинского МИД об исключении России из Совбеза ООН
Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение украинского МИД о лишении России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Так, комментаторы назвали киевский режим «поведением экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году». Кроме того, такое требование Киева, по мнению комментаторов, указывает на типичную эксцентричность, которая идет от режима, заслуживающего выдворения из этой организации, передает РИА «Новости».
Пользователи рассуждают о том, почему президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Москву замолчать. Многие комментаторы отмечают, что во Франции эту причину понимают.
«Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник», – отмечает Bjf75.
Ранее бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Зеленский будет удивлен тем, что большинство французов являются приверженцами мирных переговоров с Россией.
Семью из восьми человек убили в Макеевке
В Макеевке убита семья из восьми человек, в том числе дети
В донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, в том числе детей, сообщили в макеевской городской администрации.
В администрации сообщили, что убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. На месте работают силовики, передает ТАСС.
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщил, что «все убиты выстрелом в голову», подозреваемые скрылись на Skoda Superb.
Спикер парламента Молдавии раскритиковал военный нейтралитет страны
Спикер парламента Молдавии Гросу осудил заложенный в конституции страны нейтралитет
Кишиневу непозволительно говорить о своем нейтралитете на фоне конфликта на Украине, заявил спикер парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу. При этом военный нейтралитет заложен в конституции Молдавии.
Гросу заявил, что наступил «момент истины», когда Молдавия должна «выбрать сторону». По его словам, «невозможно, непозволительно и непростительно вилять», заявляя, что Кишинев «нейтрален», «независим» и «любит всех». Гросу потребовал дать «четкую политическую оценку» конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на TV8.
При этом он подчеркнул, что в Молдавии не видят «на данный момент прямой угрозы вторжения» со стороны России. Однако, как утверждает председатель парламента, против его страны якобы направлены элементы «гибридной войны», в частности, кибератаки и «пропаганда, которая ведется в СМИ».
По версии Гросу, Газпром «снижает поставки газа в Молдавию, которая исправно платит за газ, чтобы заставить власти Молдавии кланяться». По его словам, Молдавия не станет «этого делать, так как тех, кто кланяется, не уважают».
Напомним, весной Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи. Гросу сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах.
Отметим, что Молдавия регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Молдавия оценила долг перед Газпромом в 590 млн долларов. При этом она нарушила договоренности по срокам аудита.
Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов артиллерии по скоплениям противника на Купянском направлении в районе Песчаного Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады терробороны у Торского Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три машины пехоты, перечислили в Минобороны.
В результате комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении возле Пречистовки и Успеновки (ДНР) за сутки уничтожены более 70 военнослужащих, четыре бронемашины.
Ракетными войсками поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Краматорска ДНР, а также 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 89 районах, сообщил Конашенков.