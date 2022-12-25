ВМС Китая провели учения со стрельбами около острова Тайвань

НОАК: ВМС Китая провели патрулирование и учения со стрельбами около острова Тайвань

Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск в воскресенье провели патрулирование и учения со стрельбами около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

По его словам, 25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы Китая осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск, кроме того, состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов, передает ТАСС.

Ранее Пекин поблагодарил Москву за поддержку после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай выразил готовность продолжать вместе с Россией отстаивать международный порядок, основанный на Уставе ООН.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что американская авантюра с поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией.