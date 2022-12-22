Создатели противорадиолокационной ракеты Х-31ПД стали обладателями первой премии «Золотая идея»

Разработчики высокоскоростной противорадиолокационной ракеты Х-31ПД получили первую премию «Золотая идея», которая была учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Как было объявлено в ходе церемонии, первая премия «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий» была вручена авторскому коллективу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) за разработку противорадиолокационной высокоскоростной ракеты Х-31ПД «воздух – РЛС», передает ТАСС.

«Ракета Х-31 ПД создана, ее характеристики подтверждены летными испытаниями и теперь уже в условиях эксплуатации», – сказал один из разработчиков ракеты в ходе награждения.

Вторую премию в данной категории заслужил авторский коллектив одного из ведущих предприятий по разработке и производству продукции в областях радиотехники и радиоэлектроники НИИ «Вектор» из Петербурга совместно с производственным предприятием «Рускомтранс» из Балахны (Нижегородская область). Третья премия была вручена авторскому коллективу Ижевского электромеханического завода «Купол».

Кроме того, представители государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» (входит в КТРВ) получили вторую премию в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения». Авторский коллектив награжден за разработку новой универсальной электрической торпеды ЭТ-1Э.

Х-31ПД – противорадиолокационная ракета, оснащенная широкодиапазонными пассивными радиолокационными головками самонаведения, обеспечивающими поражение РЛС ПВО противника, работающих как в режиме импульсного, так и непрерывного излучения.

Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.