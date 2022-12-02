СНБО Украины опроверг передачу Киево-Печерской лавры раскольникам

Секретарь СНБО Данилов опроверг перевод Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины

Правительство Украины не принимало документов о переходе Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что Киево-Печерская лавра принадлежит «всему народу», он «не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями». Комментируя регистрацию раскольниками юрлица «Киево-Печерская лавра ПЦУ», Данилов сказал, что любой «может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника». Он подчеркнул, что правительство или «кто-либо другой» подобных документов не принимали.

При этом, по словам секретаря СНБО Украины, если украинские власти установят, что каноническая Украинская православная церковь сотрудничала с Россией, УПЦ МП закроют, а ее деятельность запретят на территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Тем временем офис президента Украины обнародовал имена священнослужителей, против которых СНБО ввел санкции. В частности, в список включены экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский (клирик УПЦ) и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр (Лебедь), о которых уже сообщали СМИ, передает РИА «Новости».

Кроме того, в санкционный список включены митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ Александр Таранов, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосиевской епархии Вячеслав Опанасенко, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон (Владимир Удовенко).

Пятилетние санкции включают блокировку активов, ограничение экономических действий, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через Украину, прекращение культурного, научного и образовательного сотрудничества, развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами и прочее.

Напомним, в ПЦУ сообщили, что 1 декабря зарегистрирован «устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины». ПЦУ хочет получить один из храмов лавры и помещения для монастырской деятельности. Перед этим украинские объявили о намерении запретить связанные с Россией религиозные организации. В ноябре СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре.