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Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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Бывшие страны Оси выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против выступили 50 стран
Предложенная Россией резолюция, направленная на борьбу с героизацией нацизма, принята Генассамблеей ООН, ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались, сообщают информационные агентства.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
В числе стран, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие государства, передает ТАСС.
В документе высказывается озабоченность в связи с любой формой героизации нацистов и неонацистов, включая памятники, демонстрации, прославление нацистского прошлого. Резолюция призывает страны к ликвидации в рамках национальных планов связанной с подобными идеологиями нетерпимости, а также к запрету чествования нацистов и их союзников.
Кроме того, в резолюции высказываются опасения в связи с ростом числа случаев «осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма. Обычно против выступали только США и Украина.
США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
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Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.
«Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».
Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» в создании опасности для миротворцев ООН в Африке
Блинкен обвинил ЧВК «Вагнер» во вмешательстве в миротворческие операции в Африке и создании угрозы для сотрудников ООН
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
На пресс-конференции по итогам саммита США – Африка Блинкен заявил, что его ведомство расследовало действия ЧВК «Вагнер» в ЦАР. Он заявил, что «задокументирована эксплуатация ресурсов, которой занимается» ЧВК. По его словам, «вагнеровцы» якобы вмешиваются в миротворческие операции ООН. Как заявил Блинкен, есть «длинный перечень» их «плохих поступков». Глава Госдепа отметил, что на полях саммита ЧВК не раз «упоминалась в разговорах», передает РИА «Новости».
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил, что в ЧВК работают граждане различных стран, национальностей и вероисповеданий. О ситуации в ЦАР он предложил почитать в отчетах «об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР».
Захарова обвинила США в желании уничтожить Россию и «захватить все на свете»
Захарова заявила о желании США уничтожить Россию, захватить всю нефть и «завладеть вселенной»
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Комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о желании США исключить Россию из СБ ООН, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Вашингтон хотел бы уничтожить Россию, но не может.
По словам Захаровой, США хотят уничтожить Россию, захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду «и вообще все на свете», а также «завладеть вселенной». Как заявила Захарова в Telegram, «если бы существовал способ» совершить все перечисленное, США «к этому немедленно преступили бы». Однако, как отметила официальный представитель МИДа, «такого способа нет, слава Богу».
Напомним, в Конгресс США внесен проект резолюции с призывом к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Жан-Пьер сказала, что США немедленно приступили бы к этому, если бы существовал способ исключить Россию из Совбеза. Однако Белый дом не видит способа изменить правила ООН таким образом. Россия указывала, что для ее исключения из Совбеза ООН придется распустить организацию.
Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России
Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах.
Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС.
В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации.
Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.
Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы.
Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении.
Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Премьер Венгрии призвал осушить «коррупционное болото» в руководстве ЕС
Премьер Венгрии Орбан заявил, что верхушка ЕС может быть замешана в коррупционном скандале
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Нити от скандала с задержанием зампредседателя Европарламента Евы Кайли могут вести на самый верх, необходимо осушить коррупционное болото в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан иронично прокомментировал задержание Евы Кайли, напомнив, что Венгрии не выплачивают средства из фондов ЕС якобы из-за обвинений в коррупции.
«Все знали, что в Брюсселе полно коррупционных дел, но сейчас дошло до такого уровня, что полиции пришлось принять меры... Время осушить болото в Брюсселе», – заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях, передает РИА «Новости».
По словам премьера Венгрии, обыски домов чиновников продолжаются, полиция изымает миллионы евро, все гадают, какие еще брюссельские политики могут быть замешаны.
«По мнению многих, нити могут вести на самый высокий уровень», – считает Орбан.
Он также заявил, что участники саммита ЕС призвали к глубокому и всестороннему расследованию коррупционного скандала.
Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.
Назван объем вложений России в госдолг США
Американский минфин сообщил о сохранении Россией объема вложений в госдолг США на уровне 2 млрд долларов
В октябре объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составил 2,034 млрд долларов, свидетельствуют данные минфина США.
Объем вложений России в госдолг США сохраняется на уровне чуть выше 2 млрд долларов с весны, передает ТАСС.
Напомним, в сентябре объем вложений составлял 2,015 млрд долларов, в феврале – 3,753 млрд долларов. В 2010 году этот показатель был максимальным – более 175 млрд долларов. Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года – с 96 млрд до 14,9 млрд долларов за пару месяцев.
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта ФБР США
Хакеры из объединения Killnet сообщили, что взломали сайт американского Федерального бюро расследований.
В своем Telegram-канале представители группировки сообщили, что перехватили «траф 10210 сотрудников ФБР», получив все пароли от интернет-магазинов до медицинских карт приема, Google и Apple-аккаунты.
Они также опубликовали видеозапись входа в систему ФБР.
Хакеры сообщили, что полученные ими пароли подходят также при входе в сетевую инфраструктуру Пентагона.
В октябре американские СМИ обвинили хакеров Killnet в кибератаках на сайты аэропортов в Соединенных Штатах.
Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ
Саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение отложено на 19 декабря, говорится в опубликованном итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике.
Отмечается, что саммит призвал Совет ЕС завершить работу по совместной координации закупок газа, в том числе через Энергетическую платформу ЕС (предложенный Еврокомиссией механизм совместных закупок газа в ЕС), обмена газом через границу (между странами ЕС) и создания надежных ценовых ориентиров, сообщает ТАСС.
Напомним, решение о потолке цен на российский газ вероятно будет принято не раньше понедельника, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто сообщил, что на заседании во вторник согласовать потолок цен на газ не удалось. Группа из 12 государств-членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ.
С 5 декабря вступило в силу решение о потолке цен на российскую нефть.
ЕС решил ввести санкции против семи глав российских регионов
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций захотел ввести ограничения против глав семи регионов России
Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций хочет ввести ограничения против семи глав регионов России, сообщает Bloomberg.
Согласно информации источников издания, кроме глав регионов под санкции могут попасть и другие официальные лица, однако конкретные имена пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Также отмечается, что ЕС планирует запретить поставки двигателей для беспилотников как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран.
Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Эксперт: Запад ведет незримую бактериологическую войну против своих противников
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В лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия. Его проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин, комментируя первое заседание совета ОДКБ по вопросам биологической безопасности.
«Побочным эффектом от работы американских биолабораторий на территориях стран бывшего СССР, вероятно, стал рост числа вспышек различных заболеваний. Их у нас отмечено на порядок больше за последние лет 15-20, это как раз произошло в тот период, когда эти объекты появились на территории СНГ и других стран постсоветского пространства», – говорит микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.
В этом году достоянием гласности стал тот факт, что в октябре 2019 года на Украине компания Metabiota выполняла заказ Пентагона на испытания коронавируса, напомнил микробиолог. «Причем выяснилось и то, что заказ обошелся в 26 млн долларов, а главное: интересы компании лоббировал сын американского президента Хантер Байден», – отметил Никулин. Он не исключает, что деятельность Metabiota связана с пандемией COVID-19, вспыхнувшей в мире несколькими месяцами позже.
«Думаю, что угрозы, исходящие от подобных американских лабораторий, и стали одной из главных тем на заседании в Петербурге. Я сам летом 2019 года делал специальный доклад на эту тему на сессии антитеррористического комитета при ОДКБ. До тех пор наши ближайшие партнеры, как Казахстан и Армения, не хотели ничего слушать по этому поводу. Но потом дело сдвинулось с мертвой точки, и партнеры начали учитывать наши опасения», – делится собеседник.
По его словам, после заседания комитета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал закрыть американскую референс-лабораторию, расположенную в Алма-Ате. «Впрочем, через какое-то время американцы вернулись там к работе. Согласно заключенному между казахами и американцами соглашению, территория, на которой была расположена лаборатория, пользовалась временной автономией и контролировалась США», – рассказал Никулин. Именно по этой причине казахским властям так и не удалось закрыть лабораторию, объясняет микробиолог.
Похожая история была в Грузии и Армении: часть биолабораторий были действительно закрыты под нажимом России, другие – переподчинены местным министерствам здравоохранения. Однако в целом борьба с американскими биолабораториями, созданными в бывших союзных республиках, не завершена до сих пор, говорит эксперт. «Коллективный Запад, в том числе и с помощью таких лабораторий, начал незримую бактериологическую войну против тех стран, которые он причисляет к своим геополитическим противникам», – считает Никулин.
В четверг в Петербурге состоялось первое заседание Координационного совета уполномоченных органов государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам биологической безопасности, сообщается на сайте организации. Участие в создании совета и первом его заседании приняли представители всех государств-членов ОДКБ. Председателем совета выбрана глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Совет был создан по решению Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ осенью 2021 года. Цель структуры – координация сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам, создание надежной системы обеспечения биологической безопасности. Участники заседания обсудили планы совместного реагирования на биологические угрозы, а также вопросы укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе и в бывших союзных республиках – на Украине, в Казахстане, Грузии и Армении. Там работают исключительно американцы, а финансирует их Пентагон. На Украине было создано 15 лабораторий, они возникли во времена правления Виктора Ющенко – в 2005 году. Как сообщало киевское издание «Страна.ua», тогда Минобороны США и Минздрав Украины заключили по этому поводу соглашение о сотрудничестве.
США объявили о санкциях против Белоусова, Потанина и ряда российских губернаторов
США объявили о санкциях против Белоусова, Потанина и нескольких российских губернаторов
Соединенные Штаты инициируют санкции против первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главы РЖД Олега Белозерова, российского предпринимателя Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос» и Росбанка, сообщил американский Минфин.
Срок завершения сделок с Росбанком – 15 марта 2023 года, заявили в министерстве, передает ТАСС. При этом ведомство отдельно указало, что санкции против «Норникеля», президентом которого является бизнесмен, вводиться не будут.
Также в санкционный список внесли банк ВТБ и связанные с ним компании, а также 29 российских губернаторов, сообщает РИА «Новости». В частности, санкции введены против губернатора Московской области Андрея Воробьева, красноярского губернатора Александра Усса, главы Башкирии Радия Хабирова, губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщали о планах Вашингтона ввести санкции против Потанина.
В лимите цен на газ увидели возможную угрозу существованию газового хаба ЕС
Оператор TTF указал на проблему жизнеспособности хаба ЕС при введении лимита цен на газ
В случае введения лимита цен на газ может быть поставлен вопрос о жизнеспособности виртуального газового хаба TTF в Нидерландах, заявил американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange, владеющий хабом.
В служебной записке ICE указывается, что не было выделено время на «тестирование и тщательное управление рисками» в связи с возможным объявлением лимита цен. Если потолок цен будет утвержден, то ICE будет нести «ответственность за рассмотрение всех вопросов», включая вопрос о том, «является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Дипломатический источник заявил, что предупреждение оператора обеспокоило ряд стран ЕС. Об этом же заявил и глава кабмина Нидерландов Марк Рютте. При этом Рютте уверен, что министры энергетики стран ЕС договорятся о потолке цен 19 декабря.
Напомним, в четверг саммит ЕС не согласовал «потолок цен» на газ и принцип общих закупок топлива, решение пришлось отложить на 19 декабря. Группа из 12 стран добивается того, чтобы ЕС значительно снизил обсуждаемый потолок цен на газ.