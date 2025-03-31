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Психолог предостерег от попыток издеваться над телефонными мошенниками
Психолог Самбурский предостерег от попыток издеваться над телефонными мошенниками
При общении с мошенниками не следует пытаться над ними шутить и издеваться, нужно попытаться избежать стрессовой ситуации, заявил клинический психолог Станислав Самбурский.
Телефонные мошенники используют стресс и социальную инженерию, чтобы заставить жертв расстаться с деньгами, пояснил Самбурский «Газете.Ru».
В стрессовых ситуациях мозг человека переключается на автоматическое мышление, что делает его уязвимым к манипуляциям. В таких условиях критическое мышление снижается, а мошенники используют это, чтобы внушать абсурдные идеи и запугивать жертв.
Самбурский подчеркнул, что попытки пошутить или «развести» мошенников могут только усугубить ситуацию. По его словам, мошенники – профессионалы, которые могут использовать слова жертв против них. Он настоятельно рекомендовал не продолжать разговор, а сразу класть трубку и обращаться в официальные организации, чтобы проверить информацию.
Эксперт объяснил, что стресс вызывает когнитивную перегрузку и гиперактивацию лимбической системы. Эти изменения снижают способность к рациональному мышлению и делают человека склонным к импульсивным решениям.
Поэтому важно замедляться, проверять информацию и контролировать свой цифровой след, особенно в отношении личных данных в социальных сетях. Понимание алгоритмов действий мошенников поможет сохранить спокойствие и избежать попадания в их ловушки.
Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана, при которой они, представляясь сотрудниками Банка России, предлагают закрыть несуществующий «международный счет».