Психолог предостерег от попыток издеваться над телефонными мошенниками

Психолог Самбурский предостерег от попыток издеваться над телефонными мошенниками

Tекст: Алексей Дегтярев

Телефонные мошенники используют стресс и социальную инженерию, чтобы заставить жертв расстаться с деньгами, пояснил Самбурский «Газете.Ru».

В стрессовых ситуациях мозг человека переключается на автоматическое мышление, что делает его уязвимым к манипуляциям. В таких условиях критическое мышление снижается, а мошенники используют это, чтобы внушать абсурдные идеи и запугивать жертв.

Самбурский подчеркнул, что попытки пошутить или «развести» мошенников могут только усугубить ситуацию. По его словам, мошенники – профессионалы, которые могут использовать слова жертв против них. Он настоятельно рекомендовал не продолжать разговор, а сразу класть трубку и обращаться в официальные организации, чтобы проверить информацию.

Эксперт объяснил, что стресс вызывает когнитивную перегрузку и гиперактивацию лимбической системы. Эти изменения снижают способность к рациональному мышлению и делают человека склонным к импульсивным решениям.

Поэтому важно замедляться, проверять информацию и контролировать свой цифровой след, особенно в отношении личных данных в социальных сетях. Понимание алгоритмов действий мошенников поможет сохранить спокойствие и избежать попадания в их ловушки.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана, при которой они, представляясь сотрудниками Банка России, предлагают закрыть несуществующий «международный счет».