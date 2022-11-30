Вильфанд объяснил образование гало в Москве

В российской столице может возникать оптический эффект гало – светящееся кольцо у Солнца, этому способствуют температуры ниже нуля и тонкая облачность, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Запечатленное на снимках жителями города в среду солнечное гало обосновано конденсацией водяных паров в атмосфере, рассказал Вильфанд ТАСС.

Кристаллы льда искажают изображение Солнца, что формирует круг над светилом, чаще всего явление наблюдается в зимний период, когда водяной пар представлен кристаллами.

Специалист добавил, что вероятность появления нового гало в Москве есть и в ближайшие несколько дней, поскольку легкий мороз и наличие небольшой облачности не сменятся.

Погода остается под влиянием сильного антициклона, его можно охарактеризовать как «уверенного в себе господина» без любых «капризов».

В июле в Москве жители запечатлели редкое природное явление – «сухую» радугу без дождя.