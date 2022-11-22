Стало известно о подлинности информации на ноутбуке Хантера Байдена

CBS: Информация на ноутбуке Хантера Байдена не была сфальсифицирована

Данные, обнаруженные на ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера, не подвергались фальсификации и не были изменены, сообщили СМИ.

CBS получил от адвоката владельца магазина Брайана Делла Рокка «точную копию» данных ноутбука, который Хантер Байден в 2019 году оставил в ремонтной мастерской в штате Делавэр. По его утверждению, эти данные есть у федеральных властей, а сделанную копию можно считать «чистой», передает ТАСС.

Независимый анализ данных по заказу канала проводили два специалиста фирмы по киберисследованиям из Миннеаполиса, которые не обнаружили «никаких доказательств» подделки. Они также не нашли каких-либо новых файлов на ноутбуке, которые могли появиться после того, как устройство оказалось в ремонте.

Как сказал каналу эксперт проводившей анализ компании Computer Forensics Services Шон Лантерман, огромный объем данных личного характера был накоплен в течение долгого времени, и из-за огромного объема информации было бы трудно, если не невозможно сфабриковать данные.

Ранее конгрессмен Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) заявил, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США начали расследование деятельности нынешнего президента Джо Байдена. Расследование коснется того, почему политик «лгал американскому народу относительно своей осведомленности и участия в международных бизнес-схемах своей семьи».

Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.