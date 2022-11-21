Российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на трех направлениях

Подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Однако ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 70 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены танк, две машины пехоты, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Упреждающим огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении сорвана попытка атаковать в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля.

Противник пытался атаковать силами двух ротных групп на Краснолиманском направлении возле пунктов Голиково и Червонопоповка ЛНР. Но огнем артиллерии по местам сосредоточения ВСУ противник был рассеян. Уничтожены не менее 20 военнослужащих, три машины пехоты и одна бронемашина, отчитались в Минобороны.

В районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР), Преображенка и Камышеваха Запорожской области оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ, а также 54 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах, сообщил Конашенков.

Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

У населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область.

Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников возле населенных пунктов Кременная ЛНР, Макеевка, Покровское ДНР и Каховка Херсонской области, перечислили в Минобороны.

Перехвачены 11 украинских реактивных снарядов систем «Ураган» и «Ольха» у населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.