Украинцы избили французов на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинские активисты напали на двух французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинские активисты напали на двух французских блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса в Париже и против поставок вооружений Украине, сообщила организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

По словам активистки, блогеры пришли снимать митинг, но на них напали украинцы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. В результате завязалась драка, всех забрали в полицию, передает РИА «Новости».

Анна Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью после окончания демонстрации в кафе неподалеку.

Ранее более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и прекращения поставок оружия Украине. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами «Stop killing Donbass» («Прекратите убивать жителей Донбасса»). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представители африканской диаспоры.

Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.