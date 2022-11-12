Foreign Policy: Запросы Украины застали администрацию Байдена врасплох

Foreign Policy: Запросы Украины о предоставлении электротрансформаторов застали администрацию Байдена врасплох

Администрация Джо Байдена оказалась застигнута врасплох просьбами Киева о предоставлении электротрансформаторов высокого напряжения, запчастей и отопительного оборудования, Западу трудно удовлетворить запросы Украины, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.

В материале отмечается, что на Капитолийском холме бывшие и действующие украинские должностные лица говорят всем, что Киев отчаянно нуждается в трансформаторах. По словам экс-депутата Рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям издания, руководит лоббистской деятельностью в Вашингтоне, Киеву больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения, так как на Украине есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев, что значительно меньше потребностей Украины в этом оборудовании, передает ТАСС.

Согласно приведенной журналом оценке, быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. В материале сообщается, что Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США отметил, что администрация Байдена была немного застигнута врасплох в том, что касается указанных запросов украинской стороны.

В статье уточняется, что Войцицкая добивается предоставления Соединенными Штатами не менее 15 новых трансформаторов. Как отмечается в публикации, данное оборудование из Соединенных Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал необходимую для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины сумму.