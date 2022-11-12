Киев назвал необходимую на восстановление инфраструктуры Украины сумму

Пленные украинские военные рассказали подробности убийств мирных жителей

Попавшие в плен военные ВСУ дали показания о своих преступлениях на допросах в СК России

Пленные украинские военные рассказали на допросах следователям СК России о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.

Следственный комитет опубликовал видео допросов подозреваемых военнослужащих ВСУ в рамках возбужденных против них уголовных дел за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением.

Среди них военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также командир и военнослужащий 74 отдельного разведывательного батальона ВСУ Артур Пустовойт и Алексей Томилин. Вина их доказана. На допросах они рассказали, как весной 2022 года жестоко убивали мирных граждан по приказу своих командиров, говорится на сайте СК России.

Василий Михайлов дал показания, как во время допроса одного из мирных жителей на территории детсада в поселке Мирный, где расположились ВСУ, избил ногами и руками мужчину, посадил его в клетку, где тот впоследствии скончался.

Военнослужащий той же 36-й бригады Даниил Овчинников признался, что по приказу своего командира расстрелял мирных жителей, несмотря на то, что они не являлись военнослужащими и не представляли никакой угрозы. Также невинной жертвой командира 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Артура Пустовойта стал безоружный мужчина.

По его словам, он увидел возле поста мужчину, выстрелил в его сторону, тот упал без признаков жизни.

Как уточнили в СК, все показания подследственных похожи, большинство из них заявляют, что выполняли приказ командиров.

Следователи привели в пример случай убийства жительницы Мариуполя, констатируя, что каратели украинских националистов действуют как нацисты в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащий ВСУ рассказал, что в марте 2022 года к нему подошла пожилая женщина, которая заявила, что поддерживает Россию и уважает действия Владимира Путина. Он рассказал, что ей выстрелил в затылок его сослуживец, после чего Томилин сделал контрольный выстрел в грудь.

Кроме этого, Томилин рассказал, как его сослуживец расстрелял мирных жителей с балкона, потому что ему не понравилось, что один из них вел видеосъемку.

Следственный комитет продолжает собирать и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.

Ранее украинский пленный рассказал о потерях в «Харьковском наступлении».

До этого освобожденный военный рассказал, как украинцы держали пленных в клетках на улице.

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