«Россия – страна возможностей» запустила кадровое агентство

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла кадровое агентство

На базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям. Сейчас у кадрового агентства в работе уже более 100 вакансий для 11 клиентов и более 15 млн кандидатов – выпускников конкурсов платформы.

«Фактически наша платформа и до создания агентства выполняла функции кадрового агентства для многих компаний. Часть проектов и конкурсных треков появлялись на платформе именно по запросу государства, бизнеса, университетов», – отметил гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Объясню на примере: когда мы внедряли в наш флагманский конкурс «Лидеры России» трек «Здравоохранение», мы знали, что в участниках этого трека заинтересовано Министерство здравоохранения России и что финалисты и победители данного трека станут главврачами и заведующими больниц в регионах или смогут принести пользу, работая непосредственно в системе Минздрава России. К выпускникам Национальной технологической олимпиады присматриваются крупнейшие технические вузы страны, а участников конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» рассматривают как потенциальных сотрудников «Сбер», «Росатом», «Россети» и многие другие работодатели», – отметил он.

Комиссаров подчеркнул, что «Россия – страна возможностей» не проводит конкурсы ради конкурсов, цель платформы заключается в том, чтобы не только помочь выпускникам найти подходящую для их квалификации работу, но и оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами. «Сейчас мы на системном уровне будем заниматься вопросами трудоустройства наших выпускников благодаря работе кадрового агентства», – добавил он.

Запрос на создание кадрового агентства на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» исходил не только от компаний госсектора, но и самих выпускников конкурсов. Так, 20 апреля в ходе третьего очного заседания Наблюдательного совета платформы с такой инициативой выступил победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов. После победы во втором сезоне конкурса «Лидеры России» Петухов получил назначение в правительстве Оренбургской области. «Было бы очень здорово, если бы на базе цифровой платформы «Россия – страна возможностей» было бы создано кадровое агентство, где талантливые ребята могли бы выстраивать свою карьерную траекторию, искать новую работу, а работодатели, региональные администрации, бизнес могли бы находить самых талантливых, интересных людей с горящими глазами, профессионалов своего дела», – сказал он.

Это предложение поддержал председатель Наблюдательного совета платформы, президент России Владимир Путин. «Вы знаете, это должно было созреть, судя по всему. И ваш пример, и примеры многих других ребят и девушек показывают, что это востребовано. Такой реальный социальный кадровый лифт оказался. Он действительно нужен стране. Практика показывает, что он работает, приносит результаты. Надо посмотреть по другим направлениям работы платформы, там тоже очень много талантливых, интересных, креативных людей. Это правильно. Это хорошее предложение», – сказал российский лидер.

С апреля по октябрь команда платформы «Россия – страна возможностей» вела активную подготовку к запуску агентства. Сейчас у кадрового агентства в работе уже более 100 вакансий для 11 клиентов, среди которых есть федеральные органы исполнительной власти, регионы, государственные корпорации и частные компании. Агентство закрывает вакансии во всех регионах РФ. Курировать работу агентства будет заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Первенцев, который более 10 лет занимал должности директора по персоналу в крупных российских компаниях, таких как ПАО «ВТБ», АО «ДОМ.РФ» и ГК «Спортмастер».

«Кадровое агентство на базе нашей платформы уникально – мы первые в России, кто сосредоточен именно на работе с государственным сектором. У коммерческих агентств на рынке нет подобного опыта. Более того, в их работе важна скорость, поэтому бюрократические процессы пугают такие компании. Наше агентство, напротив, было создано с учетом всей этой специфики», – сказал заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей», директор Департамента по карьерному развитию участников конкурсов и проектов Алексей Первенцев.

«Мы умеем работать с госсектором как на федеральном уровне, так и в регионах, и знаем, как проходят эти процессы, как в них встроиться и ускорить. Наш профильный опыт и истории успеха участников говорят сами за себя. Самый известный пример, пожалуй, наш флагманский конкурс «Лидеры России». Уже 370 его выпускников за все четыре сезона получили высокие назначения, в том числе на должности заместителей федеральных министров, глав регионов, заместителей губернаторов, мэров городов, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов», – добавил он

В базе кадрового агентства уже есть более 15 млн уникальных кандидатов, которые являются участниками конкурсов, проектов и олимпиад платформы «Россия – страна возможностей». Это конкурсанты 26 проектов, среди которых талантливые управленцы, молодые инженеры, креативные ИТ-специалисты, способные строители, незаурядные разработчики, творческие представители индустрии гостеприимства и не только. Тем не менее войти в базу агентства и стать потенциальным кандидатом для компаний государственного сектора может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте rsv.ru, даже не будучи участником какого-либо из конкурсов.

Выпускники проектов платформы не будут иметь преференций при отборе кандидатов, однако у работодателя будет больше информации об их способностях, которую АНО «Россия – страна возможностей» получила во время их участия в конкурсах. Кандидатов ждет собеседование с консультантом агентства, оценка компетенций и решение кейсов от непосредственного работодателя.