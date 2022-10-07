Берлин отказался комментировать слова Зеленского о «превентивном ударе по России»

Правительство Германии не комментирует заявление президента Украины Владимира Зеленского о предложении «превентивно ударить по России ядерным оружием», заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Он добавил, что пресс-секретарь Зеленского уже сделал заявление в связи с этим. Бюхнер, как представитель немецкого правительства, отказался это заявление комментировать.

«Совершенно ясно, что в том числе германский канцлер настоятельно предостерегает от применения атомного оружия», – подчеркнул представитель кабмина, передает ТАСС.

Напомним, украинский лидер накануне призвал НАТО нанести превентивные удары по России. В Кремле добавили, что подобные заявления президента Украины Зеленского втягивают Запад в ядерную риторику.