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В МВД России открыли пункты приема обращений иностранцев о военной службе по контракту
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Пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранцев на военную службу по контракту, открыты в помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалах ФГУП «Паспортно-визовый сервис», сообщили в пресс-центре ведомства.
По сообщению ведомства, для удобства иностранных граждан, желающих поступить на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, в помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации открыты пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту, передает ТАСС.
В МВД напомнили, что право на прием в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в ВС России, других войсках или воинских формированиях, принимающих участие в специальной военной операции. Также упрощенный порядок получения российского гражданства распространяется на членов их семей: родителей, супругов, детей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в российскую армию.
Минобороны объяснило отвод войск из Красного Лимана
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В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Вместе с тем, в населенном пункте Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
«На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
В районе Новополь Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей», – заявил Конашенков.
Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.
Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка ДНР, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Загоруйковка, Кисловка и Николаевка Харьковской области, Зеленый Гай, Новопетриковка, Новотроицкое, Вольное, Красный Лиман и Новоандреевка ДНР, Кошара, Кучерское, Садок и Цукуры Херсонской области, а также Шмидтово Николаевской области», – говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также заявили, что уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У».
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
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Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – заявил Кадыров.
Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
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В НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон»
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Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, сообщило итальянское издание Repubblica.
Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника. «Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», – приводит текст публикации РИА «Новости».
Издание отметило, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: «Посейдон» спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
«Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», – пишет Repubblica.
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Песков объяснил решение о переносе осеннего призыва
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Решение о переносе призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, оно позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией, отметил Песков. По его словам, чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Командир танковой роты посоветовал мобилизованным ничего не бояться
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Мобилизованным россиянам не надо ничего бояться, танк – это хорошая броня, и противник боится танков, заявил командир танковой роты.
Командир танковой роты посоветовал мобилизованным ничего не бояться, вместо этого лучше внимательно слушать инструкторов во время обучения, в бою действовать без суеты и спокойно, так как у танка хорошая броня, к тому же противник боится танков. «Не надо ничего бояться, танк – хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают – слушайте, тренируйтесь», – отметил он в беседе с РИА «Новости».
Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую «танковую карусель».
«Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника… Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся», – рассказал агентству офицер Вооруженных сил.
Танкисты, ударив по противнику в лесополосе, вернулись на свои позиции, успешно выполнив поставленные задачи.
«Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь», – сообщил механик-водитель боевой машины.
В минувшую субботу Народная милиция ДНР опубликовала видео с занятий по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки. Днем ранее Минобороны РФ показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят к специальной военной операции ВС России.
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Российскую подлодку заметили у западного побережья Франции
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ВМС Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую дизель-электрическую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк», сообщила морская префектура региона Атлантика.
По сообщению морской префектуры, 29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции «Нормандия» (FREMM Normandie) и вертолет «Кайман» из авиагруппы фрегата сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе. Сообщение сопровождалось фотографиями российских подлодки и судна, передает ТАСС.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 06363 Б-261 «Новороссийск» (заводской номер 01670) была заложена 20 августа 2010 года, спущена на воду 28 ноября 2013 года, передана ВМФ России 22 августа 2014 года. Она предназначена для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.
Напомним также, в среду атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск» заверили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке.
Российская экипировка солдата нового поколения получила название
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Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», получит название «Легионер», источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника РИА «Новости», принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы «исконно русскими» именами – «Ратник» и «Сотник», то новый проект получил более «интернациональное» название – «Легионер».
По словам источника, с момента начала реализации проекта «Ратник» прошло уже более десяти лет – несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.
Ранее в Ростехе сообщили, что сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.
Ростех заявил о кратном увеличении производства РСЗО «Торнадо-Г»
Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации «Ростех».
По сообщению Ростеха, военный дивизион «Мотовилихинских заводов» в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние 10 лет, передает РИА «Новости».
В госкорпорации добавили, что усилия Ростеха и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, находящемся в стадии банкротства с 2018 года. В частности, финансовая помощь Ростеха, отметили в корпорации, позволила полностью сохранить на «Мотовилихинских заводах» рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, проходит модернизация производства, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.
Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что концерн ведет работы по совершенствованию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» калибра 122 мм.
Стало известно, как проводится медкомиссия при частичной мобилизации
Портал «Объясняем.рф» рассказал, где проводится медицинская комиссия при частичной мобилизации – в части или на базе военкомата.
В Telegram-канале «Объясняем.рф» сообщается, что при частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия). Если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение, говорится в сообщении.
Ранее на портале сообщили, что людям, имеющим бронь, выдадут удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Главой Национального центра управления обороной России назначили Олега Горшенина
Главой Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации назначен полковник Олег Горшенин, сообщили источники в российском военном ведомстве.
Олег Горшенин родился 8 июля 1978 года в немецком городе Шверин. В 1995 году окончил Тверское суворовское военное училище. В 2000 году – Московское высшее общевойсковое командное училище с золотой медалью. Службу проходил в Московском военном округе в сухопутных войсках, пишут «Известия». Командовал 154-м отдельным комендантским Преображенским полком.
НЦУО предназначен для централизованного боевого управления Вооруженными силами РФ и играет важную роль в кризисных ситуациях.
Ранее руководителем НЦУО был генерал-полковник Михаил Мизинцев. 24 сентября он был назначен новым заместителем министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. На новой должности он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России.
Шойгу: Запад ведет программу «анти-Россия»
Состояние мира изменилось за восемь лет с момента возвращения Крыма, и стало ясно, что речь идет о большой программе «анти-Россия», заявил министр обороны Сергей Шойгу перед началом церемонии принятия в состав России новых территорий.
По словам Шойгу, мир изменился за восемь лет достаточно сильно. При этом стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом. По словам министра обороны, в эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется «анти-Россия», передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире.
Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации
Прокуратура Москвы организовала специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно. Звонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97 по будням с 09.00 до 18.00 либо по телефону 8 (495) 955-97-32.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России запускает горячую линию для родственников россиян, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции.
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«Новые люди» предложили конкретизировать условия частичной мобилизации
Депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», закрепляющие понятие «частичная мобилизация» и условия получения отсрочки.
Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В частности, к пунктам, уже указанным в законе, в качестве поправок добавляется право на получение отсрочки для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном уходе, граждан, имеющих трех или более детей до 18 лет, мужьям беременных жен на сроке от 22 недель, студентам-очникам.
Кроме этого, в проекте указывается право на отсрочку для людей, являющихся единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды, родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя.
В пояснительной записке депутаты указывают на актуальность и своевременность принятия поправок для сохранения развития демографии в России и «снятия значительной социальной напряженности в обществе».
В партии напомнили, что с начала объявления частичной мобилизации «Новые люди» создали группу мобилизационной поддержки, специалисты которой уже приняли и обработали тысячи обращений, большая часть которых была связана с нарушениями проведения призыва и непонимания законности вручения повесток. Сообщить о неправомерной мобилизации можно на сайте партии «Новые люди» newpeople.ru.
Напомним, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее российский лидер призвал исправлять ошибки, допущенные при частичной мобилизации, разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Монголия пообещала вид на жительство всем желающим россиянам
Власти Монголии приняли решение о выдаче вида на жительство всем гражданам России, которые подадут соответствующее заявление, сообщил информационный портал Central Asia Media со ссылкой на начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра.
Ууганбаяр заявил, что граждане России обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации, приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6 тыс. 268 граждан России. По состоянию на 21-29 сентября 748 гражданам России продлили срок пребывания и визы в Монголии. Более 1 тыс. граждан получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.
Ууганбаяр отметил, что россияне массово приезжают в Монголию. Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней, указал он. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны, напомнил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии.
По его словам, в случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории, добавил Ууганбаяр.
«В последние годы миграция людей по всему миру увеличивается. Это связано со многими факторами, такими как политика, экономика, бедность и война», – отметил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии.
Портал Central Asia Media отмечает, что в соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан и правилами выдачи виз Монголии срок пребывания иностранного гражданина без визы может быть продлен один раз на 30 дней.
Напомним, военнообязанным россиянам оставили открытые границы. После 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, в Грузию въехали более 50 тыс. россиян.
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Опубликованы кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на полигонах в Донбассе
Народная милиция ДНР опубликовало видео, на котором можно увидеть занятия по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки.
Бойцы осваивают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов, противотанковых гранатометов, а также метания ручных гранат. В ролике также можно увидеть, как резервисты ведут огонь по мишеням из укрытий и окопов на одном из военных полигонов, передает ФАН.
Ранее народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных из России в зону СВО.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
До этого Минобороны показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят для спецоперации.
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