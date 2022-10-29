Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой

Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны

Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.

Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel. «И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.

«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.

Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».

Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.

Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.

Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.